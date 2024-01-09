藍選將遭傳嗆警、打警 民進黨點名侯友宜：想黑道治國？

民進黨發言人張志豪、戴瑋姍9日公布「嗆警、打警 侯友宜都力挺」影片，以質疑警察出身的國民黨總統候選人侯友宜對不起維持治安的基層警察。（記者張嘉明攝）

2024/01/09 16:41

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨彰化立委候選人阮厚爵被網路瘋傳嗆警影片，民進黨今召開記者會痛批國民黨總統候選人侯友宜，自詡警察出身，標榜打擊犯罪、除暴安良、辦黑金，卻轉頭就跟嗆聲警察、毆打警察的惡霸立委候選人邱鎮軍、阮厚爵稱兄道弟，讓辛苦的警察弟兄情何以堪？為了總統選票擁抱黑道，是想黑道治國？

民進黨發言人張志豪、總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍下午召開記者會公布議題影片，張志豪痛批，邱鎮軍、阮厚爵就是嗆警、打警的最壞示範，侯友宜還拉起邱鎮軍的手喊凍蒜，未來當選會不會勾結黑道、壓制老百姓，令人打上大問號。侯不僅力挺曾涉多起竊盜、搶奪、賭博的邱鎮軍，也與被法院認證雙重賄選的台南前議長、無黨立委候選人李全教同台；還曾和被爆「服務處變私刑場」的屏東縣議員郭再添搭肩合體；「友宜兄弟會」還有88槍擊案主嫌王文宗、殺人未遂的苗栗縣長鍾東錦。

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戴瑋姍指出，今天國民黨又出現一個魚肉鄉民、恐嚇百姓、警察的彰化縣黑道立委候選人阮厚爵，請問侯友宜要不要出面說清楚，先把自己黨內「黑」名單先辦一辦，從影片可以看出，阮厚爵不僅利用和美鎮長身分對警察叫囂、踐踏公權力，還在大庭廣眾下叫人抓人，這樣的人要是當上立委後，到底是要造福鄉民，還是要魚肉百姓？

戴瑋姍質疑，侯友宜全力力挺阮厚爵，一個和黑道零距離的總統，再加上黑道立委，想請問國民黨到底怎麼治國？侯友宜嘴巴說最不能接受黑道，實際上卻和黑道稱兄道弟，讓民眾更不能苟同。

戴瑋姍引述聯合報1993年4月19日報導指出，在憲兵司令202指揮部服役的「邱鎮軍」，和其他3位憲兵吃完飯後圍毆警察，甚至拿酒瓶砸警察頭部，最後遭傷害罪移送，她質疑，國民黨苗栗立委候選人邱鎮軍也是1991年8月到1993年8月、剛好也在憲兵司令部202指揮部服役，請問邱鎮軍，這個打警察的邱鎮軍是不是你本人？如果是，侯友宜是否會力挺一個打警察的候選人？還是要挺黑道、拋棄自己的警察身分？

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