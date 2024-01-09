藍選將遭傳嗆警、打警 民進黨點名侯友宜：想黑道治國？
〔記者陳昀／台北報導〕國民黨彰化立委候選人阮厚爵被網路瘋傳嗆警影片，民進黨今召開記者會痛批國民黨總統候選人侯友宜，自詡警察出身，標榜打擊犯罪、除暴安良、辦黑金，卻轉頭就跟嗆聲警察、毆打警察的惡霸立委候選人邱鎮軍、阮厚爵稱兄道弟，讓辛苦的警察弟兄情何以堪？為了總統選票擁抱黑道，是想黑道治國？
民進黨發言人張志豪、總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍下午召開記者會公布議題影片，張志豪痛批，邱鎮軍、阮厚爵就是嗆警、打警的最壞示範，侯友宜還拉起邱鎮軍的手喊凍蒜，未來當選會不會勾結黑道、壓制老百姓，令人打上大問號。侯不僅力挺曾涉多起竊盜、搶奪、賭博的邱鎮軍，也與被法院認證雙重賄選的台南前議長、無黨立委候選人李全教同台；還曾和被爆「服務處變私刑場」的屏東縣議員郭再添搭肩合體；「友宜兄弟會」還有88槍擊案主嫌王文宗、殺人未遂的苗栗縣長鍾東錦。
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戴瑋姍指出，今天國民黨又出現一個魚肉鄉民、恐嚇百姓、警察的彰化縣黑道立委候選人阮厚爵，請問侯友宜要不要出面說清楚，先把自己黨內「黑」名單先辦一辦，從影片可以看出，阮厚爵不僅利用和美鎮長身分對警察叫囂、踐踏公權力，還在大庭廣眾下叫人抓人，這樣的人要是當上立委後，到底是要造福鄉民，還是要魚肉百姓？
戴瑋姍質疑，侯友宜全力力挺阮厚爵，一個和黑道零距離的總統，再加上黑道立委，想請問國民黨到底怎麼治國？侯友宜嘴巴說最不能接受黑道，實際上卻和黑道稱兄道弟，讓民眾更不能苟同。
戴瑋姍引述聯合報1993年4月19日報導指出，在憲兵司令202指揮部服役的「邱鎮軍」，和其他3位憲兵吃完飯後圍毆警察，甚至拿酒瓶砸警察頭部，最後遭傷害罪移送，她質疑，國民黨苗栗立委候選人邱鎮軍也是1991年8月到1993年8月、剛好也在憲兵司令部202指揮部服役，請問邱鎮軍，這個打警察的邱鎮軍是不是你本人？如果是，侯友宜是否會力挺一個打警察的候選人？還是要挺黑道、拋棄自己的警察身分？