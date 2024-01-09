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賴坤成提優化運動休閒設備 趙士強視訊背書

台東立委候選人賴坤成今天提出運動政見，趙士強透過手機視訊連線背書。（記者黃明堂攝）

台東立委候選人賴坤成今天提出運動政見，趙士強透過手機視訊連線背書。（記者黃明堂攝）

2024/01/09 17:03

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委候選人賴坤成今天提出「優化運動休閒軟硬體設備，發展海陸空三棲賽事」政見，讓美麗灣成為國家運動休閒基地，台灣巨砲「微笑喬治」趙士強透過視訊連線，為其運動政見背書。

趙士強表示，賴坤成對於體育方面其實是駕輕就熟的，賴除了是全國田徑協會理事，也是台東田徑主委，在體育界的人脈十分充足，相信可以為台東帶來更多體育資源。另外台東有200多公里的海岸線，不論是小型帆船、衝浪及水上摩托車等等，是非常適合發展水上活動的區塊，台東也非常適合做為台灣體育的訓練中心。

趙士強相信賴坤成對於台東體育及觀光發展會有很大的幫助，包含日本、韓國的社會隊、職業隊二軍、大學隊，因為日本、韓國冬天都非常寒冷，而台東是非常適合他們集訓的地方，賴坤成有能力為台東爭取大型的國際比賽，對於台東的能見度及觀光一定有很大的幫助。

賴坤成則表示，他如果當選，明年一定配合花蓮市及與那國島姐妹市直航推動，以區域性發展為目的，宜花東一起打團體戰，台東尤其重要，台東因為蘭嶼、綠島而豐富，台東一定是發展水上活動的基地，只是過去沒被注重，台東縣政府這些年辦的衝浪賽事就很不錯，賴坤成也在背後默默協助。

賴規劃「蘭綠盃」蘭嶼及綠島間水上摩托車、SUP、帆船的邀請賽，若是東管處及地方政府今年來不及辦理，也會邀請民間協會團體來辦理這項活動，今年6-7月配合南島文化交流，也規劃使用20人大獨木舟，全人力從蘭嶼航向菲律賓的巴丹島，考量天氣、海流、季風及選手體力，距離約6、70海哩，航行時間大約要50小時，他也會陪同戒護。

賴坤成表示，這些體育活動的可能性完全都建築在過往他的經驗，已經都有很具體的構想，賴坤成有自信透過各種管道，來為台東爭取更好的機會，如美麗灣就能做為最好的國家運動休閒水上基地，台東的體育運動休閒，未來可期。

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