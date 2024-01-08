台東立委選舉》賴坤成：為佃農要回耕作一輩子土地所有權

民進黨台東立委候選人賴坤成（左5）今天由「微笑喬治」趙士強（左4）陪同掃街。（記者黃明堂攝）

2024/01/08 16:45

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委候選人賴坤成將「公地放領」視為最大政見，他說，台東逾9成是國有地，要解決這些問題一定要有智慧、經驗、有法律背景及了解台東問題的人，去國會為大家據理力爭。

賴坤成說，台東國有土地高達91%，分別有國產署、台糖、退輔會、林班地及原保地等等，台東百年前有許多的祖先從西部、南部翻山越嶺來到台東，在這裡落地生根，但是許多農民還是跟政府租地當佃農，「耕作一輩子，頭尾沒名字」，要整修房子要讓子孫繼續耕作卻時常遇到困難，主管單位不一樣，適用法規就不一樣，這是台東存在已久的問題，一天不解決，他這輩子在台東心裡都會不安。

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他說，有許多的立委因為不懂公地放領的問題而認為這麽做是「賤賣國土、圖利財團」，但台東的情況不是為了要炒地皮、蓋豪宅，僅僅只是為了讓祖先的牌位能在這裡安身立命，老了可以讓子孫後代繼承，這麽做怎麼會有錯？過去他在立委任內已經協調到最後一步，最後無法連任因而失去了改變的機會。

賴坤成進一步表示，2014年屏東台糖土地已經由農民認購，台東如今依然遙遙無期，因為現任立委完全沒有在關心這件事情，如果賴坤成能重返國會，他一定會在第一次施政總質詢對行政院長、各部會首長，跟他們拜託一定要重啟公地放領機制，落實真正的土地轉型正義。

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