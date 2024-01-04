賴坤成批一選再選是為財團鉅額政治獻金 劉櫂豪：一切依法申報

民進黨台東立委候選人賴坤成批評無黨籍候選人劉櫂豪一選再選是為鉅額政治獻金。（記者黃明堂攝）

2024/01/04 16:19

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委候選人賴坤成今天質疑劉櫂豪一選再選，不惜置民進黨栽培之恩於不顧也要選，主要目的就是為了鉅額財團政治獻金，劉櫂豪2018年參選台東縣長共獲1846萬元，當中有台泥、遠雄集團各捐300萬、寒舍集團100萬元。

劉櫂豪今天車隊掃語抽空回應說，從政以來，一切政治獻金都是依法規定誠實申報，在網路上都可以查詢，絕對是清清楚楚的。

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賴坤成說，劉櫂豪熱衷選舉，提名也選、不提名也選、徵召也選，選完縣長選立委，立委選完又選縣長，一手包辦選舉。選舉很累，傷身又花錢，為何有人愛選舉？因為每次選舉都有百萬以上起跳的政治獻金，2018年縣長選舉，劉櫂豪公開的政治獻金就有1846萬元，其中鉅額的有台泥集團300萬、遠雄集團300萬、寒舍集團100萬元。

賴坤成說，除了財團捐獻，劉櫂豪還獲民進黨厚愛，給予300萬政黨捐獻，這個金額破黨內紀錄。反觀賴坤成參選以來，從未獲得黨的半毛捐獻，可見民進黨對劉櫂豪仁至義盡、寵愛有加，為何劉櫂豪沒獲提名就傷害黨、陷小英於不義，且除了黨，劉櫂豪爭取的每筆經費，哪一條不是執政黨、中央給的預算？做人要有格，適可而止。

賴坤成強調，自己從政以來的選舉，靠的都是小額捐款，有財團想捐助大筆獻金，但他都回絕，他只接受小額捐款，因為君子愛財取之有道。

賴坤成另外指出，他的臉書長期遭網軍、水軍干擾，劉櫂豪要找網軍、水軍，也要找有水準的，錯誤百出，一看知道是假帳號。

劉櫂豪回應說，從政以來，一切政治獻金都是依法規定誠實申報，在網路上都可以查詢，絕對是清清楚楚的。至於有候選人提到，他們的網路平台受到網路機器人或網軍攻擊，事實上，劉櫂豪的粉絲頁平台也常收到網路上的攻擊，不勝其擾，大家應該一起來遏止這樣不好的現象。我們絕對不可能，也沒有這樣的能力有所謂的網軍去對別人這樣騷擾行為。

劉櫂豪（前中）回應，從政以來，一切政治獻金都是依法規定誠實申報，網路上都可以查詢，絕對清清楚楚。（資料照）

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