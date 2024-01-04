賴坤成批一選再選是為財團鉅額政治獻金 劉櫂豪：一切依法申報
〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委候選人賴坤成今天質疑劉櫂豪一選再選，不惜置民進黨栽培之恩於不顧也要選，主要目的就是為了鉅額財團政治獻金，劉櫂豪2018年參選台東縣長共獲1846萬元，當中有台泥、遠雄集團各捐300萬、寒舍集團100萬元。
劉櫂豪今天車隊掃語抽空回應說，從政以來，一切政治獻金都是依法規定誠實申報，在網路上都可以查詢，絕對是清清楚楚的。
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賴坤成說，劉櫂豪熱衷選舉，提名也選、不提名也選、徵召也選，選完縣長選立委，立委選完又選縣長，一手包辦選舉。選舉很累，傷身又花錢，為何有人愛選舉？因為每次選舉都有百萬以上起跳的政治獻金，2018年縣長選舉，劉櫂豪公開的政治獻金就有1846萬元，其中鉅額的有台泥集團300萬、遠雄集團300萬、寒舍集團100萬元。
賴坤成說，除了財團捐獻，劉櫂豪還獲民進黨厚愛，給予300萬政黨捐獻，這個金額破黨內紀錄。反觀賴坤成參選以來，從未獲得黨的半毛捐獻，可見民進黨對劉櫂豪仁至義盡、寵愛有加，為何劉櫂豪沒獲提名就傷害黨、陷小英於不義，且除了黨，劉櫂豪爭取的每筆經費，哪一條不是執政黨、中央給的預算？做人要有格，適可而止。
賴坤成強調，自己從政以來的選舉，靠的都是小額捐款，有財團想捐助大筆獻金，但他都回絕，他只接受小額捐款，因為君子愛財取之有道。
賴坤成另外指出，他的臉書長期遭網軍、水軍干擾，劉櫂豪要找網軍、水軍，也要找有水準的，錯誤百出，一看知道是假帳號。
劉櫂豪回應說，從政以來，一切政治獻金都是依法規定誠實申報，在網路上都可以查詢，絕對是清清楚楚的。至於有候選人提到，他們的網路平台受到網路機器人或網軍攻擊，事實上，劉櫂豪的粉絲頁平台也常收到網路上的攻擊，不勝其擾，大家應該一起來遏止這樣不好的現象。我們絕對不可能，也沒有這樣的能力有所謂的網軍去對別人這樣騷擾行為。