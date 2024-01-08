蕭力薦賴坤成 笑稱花東版賴蕭配

民進黨昨天在台東辦造勢大會，副總統候選人蕭美琴推薦賴坤成，行政院長陳建仁也出席力挺。（記者黃明堂攝）

2024/01/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨昨天在台東縣舉辦總統及立委選舉的造勢大會，副總統候選人蕭美琴到場推薦黨籍立委候選人賴坤成，她笑說，兩人是「花東版的賴蕭配」，她與民進黨總統候選人賴清德的「賴蕭配」在中央規劃、布局全球，地方上需要隨時傾聽民意的賴坤成。賴坤成說，他未來在立法院將扮演對抗國民黨不分區立委被提名人韓國瑜的「阻瑜」先鋒。

蕭美琴也獲贈並穿上排灣族國寶工藝家陳利友親織的戰袍，她推薦說，賴坤成的綽號「霸告」，智商有一九○，身高剛好在大家耳朵的高度，代表最容易傾聽人民的聲音並勤走基層，她跟賴清德這一組的「賴蕭配」，或她跟賴坤城的「花東版賴蕭配」，一定會多多照顧東部，持續打造創新、繁榮、公益、永續的台灣。

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行政院長陳建仁也出席台東的造勢活動，他批評說，中國國家主席習近平宣稱要統一台灣，在野黨的對手卻附和中國，這場選舉是決定台灣繼續保有自由民主法治，或是依靠中國的威權專制；陳建仁也訴求國民黨時代偏重北部的區域建設，民進黨執政以來推出前瞻建設，讓台東平均每人獲得超過九．六萬元的前瞻經費，僅次於馬祖，他請求支持「賴蕭配」及長期關心台東文化及弱勢的賴坤成。

賴坤成表示，「有人」在民進黨的初選失敗卻不認帳，被開除黨籍後仍執意參選，導致這場選戰詭譎、艱難，但他仍有信心贏得勝選。

他並說，曾當過八年的台東市長，造勢大會的場地緊鄰海濱公園，曾是垃圾場、墓地，在他任內改造為海濱公園，旁邊的「普魯（泳池）」也用最簡單的工法就維持自然湧泉，但國民黨掌握台東市的市政後，耗費數億元整建，卻讓湧泉出不了水，他的遠見及執行力都是最好的。

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