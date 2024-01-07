綠台東分裂》「夫苦等不到蔡英文關愛」 蔡淑文公開宣言：愛賴坤成

台東立委候選人賴坤成（大銀幕右）的妻子蔡淑文（大銀幕左），今天在造勢大會上，感性說「我愛賴坤成」。（記者黃明堂攝）

2024/01/07 22:08

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨今天下午舉辦台東場造勢大會，立委候選人賴坤成再提自己每次黨內初選落敗，心中再不平都接受勸退；賴妻蔡淑文則為夫抱屈，從沒有被總統蔡英文關愛，但是，她說沒關係，「蔡淑文會愛賴坤成」，靠自己衝，才能翻轉命運。

台東立委選舉，英系的劉櫂（音同「照」）豪在初選落敗後，退黨以無黨籍參選，賴坤成夫妻日前開記者會籲蔡英文表態，不過，至今仍無回應。

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民進黨今天下午造勢大會，蔡淑文感謝所有站出來相挺的鄉親。她說，賴坤成最大願望就是想要把台東打造成舒適環境，為達成這個願望，三餐當一餐、沒吃沒睡」，所以她公開呼籲「親愛的賴坤成，你要記得睡、記得吃」！她向鄉親說「他的健康是我的幸福跟快樂，從今天開始，拜託鄉親若看見賴坤成，不要跟他說要加油，而是要他說『坤成我替你固票、 替你拉票，坤成你辛苦了，你要記得睡覺、休息』」。

蔡淑文又說，長期以來，賴坤成覺得沒收到蔡英文總統關愛的眼神，不過，沒關係，他家也有「蔡賴配，「就是蔡淑文會愛賴坤成」，她叫賴坤成不要妄自菲薄，因為人生下來命就不同，「我們的命運可能跟台東一樣，要靠自己打拚、靠自己衝，才能翻轉命運，這就是我們夫妻跟台東的連結，是我們的宿命！」

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