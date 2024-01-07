為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

綠台東分裂》「夫苦等不到蔡英文關愛」 蔡淑文公開宣言：愛賴坤成

台東立委候選人賴坤成（大銀幕右）的妻子蔡淑文（大銀幕左），今天在造勢大會上，感性說「我愛賴坤成」。（記者黃明堂攝）

台東立委候選人賴坤成（大銀幕右）的妻子蔡淑文（大銀幕左），今天在造勢大會上，感性說「我愛賴坤成」。（記者黃明堂攝）

2024/01/07 22:08

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨今天下午舉辦台東場造勢大會，立委候選人賴坤成再提自己每次黨內初選落敗，心中再不平都接受勸退；賴妻蔡淑文則為夫抱屈，從沒有被總統蔡英文關愛，但是，她說沒關係，「蔡淑文會愛賴坤成」，靠自己衝，才能翻轉命運。

台東立委選舉，英系的劉櫂（音同「照」）豪在初選落敗後，退黨以無黨籍參選，賴坤成夫妻日前開記者會籲蔡英文表態，不過，至今仍無回應。

民進黨今天下午造勢大會，蔡淑文感謝所有站出來相挺的鄉親。她說，賴坤成最大願望就是想要把台東打造成舒適環境，為達成這個願望，三餐當一餐、沒吃沒睡」，所以她公開呼籲「親愛的賴坤成，你要記得睡、記得吃」！她向鄉親說「他的健康是我的幸福跟快樂，從今天開始，拜託鄉親若看見賴坤成，不要跟他說要加油，而是要他說『坤成我替你固票、 替你拉票，坤成你辛苦了，你要記得睡覺、休息』」。

蔡淑文又說，長期以來，賴坤成覺得沒收到蔡英文總統關愛的眼神，不過，沒關係，他家也有「蔡賴配，「就是蔡淑文會愛賴坤成」，她叫賴坤成不要妄自菲薄，因為人生下來命就不同，「我們的命運可能跟台東一樣，要靠自己打拚、靠自己衝，才能翻轉命運，這就是我們夫妻跟台東的連結，是我們的宿命！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
硬起來！賴坤成：再轉傳「全面棄守」者一律告
2024/01/04 16:26

硬起來！賴坤成：再轉傳「全面棄守」者一律告
賴坤成批一選再選是為財團鉅額政治獻金 劉櫂豪：一切依法申報
2024/01/04 16:19

賴坤成批一選再選是為財團鉅額政治獻金 劉櫂豪：一切依法申報

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
網媒稱棄守 賴坤成：不更正就提告
2024/01/04 05:30

網媒稱棄守 賴坤成：不更正就提告
劉櫂豪被民進黨開除仍稱「英系」？ 賴坤成妻籲「小英學姐」表態
2024/01/03 16:34

劉櫂豪被民進黨開除仍稱「英系」？ 賴坤成妻籲「小英學姐」表態

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
民進黨大老陳永興促蔡英文到台東輔選賴坤成 為劉櫂豪上最後一課
2023/12/24 15:30

民進黨大老陳永興促蔡英文到台東輔選賴坤成 為劉櫂豪上最後一課
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播