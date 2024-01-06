黃金週末大衝刺 賴坤成邀郭子乾站台助講、掃街拉票

藝人郭子乾（左2）力挺台東立委候選人賴坤成（右2），喊「乾坤合體，翻轉台東」。（記者黃明堂攝）

2024/01/06 15:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東立委選舉進入黃金週衝刺，民進黨候選人賴坤成今天與藝人郭子乾合體拜票，到市場喊「乾坤合體、翻轉台東」，無黨籍劉櫂豪到荖葉園及各處拜訪朋友，也受邀參加許多團體協會的活動，並特地到場力挺支持台東青年藝術家「張良瑞創作個展」的開幕。

郭子乾為賴坤成站台助講，陪同賴坤成中央市場掃街拉票，受到民眾熱切的歡迎，拍照合影簽名不斷，賴坤成還開玩笑說「我才是候選人餒」。郭子乾戲精上身，模仿起了蘇貞昌院長、柯文哲、賴清德、侯友宜、郭台銘，以不同的角色扮演來推薦賴坤成，模仿的唯妙唯肖，現場歡笑不斷，掌聲連連，而最後郭子乾最後也不忘呼籲台東鄉親支持賴坤成「乾坤合體，翻轉台東！」。

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賴坤成表示，郭子乾與他從國中即為好友，至今已45年，雖然出社會後彼此在不同領域努力，但每次郭都在他最需要、最關鍵的時候挺身而出，尤其是在這次是賴參選以來最詭譎的一戰，賴坤成及其團隊從早到晚努力打拚，但是對手還透過惡質的讀者投書來操作為媒體報導，並由助理及網軍散播不實資訊，來營造賴坤成棄守，只剩兩個人在拚選舉，這樣的假新聞攻擊十分卑劣，賴坤成絕對不可能棄選，台東人也絕對不會讓賴坤成棄選。

郭子乾表示，他與賴坤成15歲認識至今，兩人在龍年都即將年滿60歲，他的「乾」跟賴坤成的「坤」，合在一起就是「乾坤大挪移，要來翻轉台東」，最後一哩路，票源集中支持民進黨唯一提名的賴坤成，要在開會的那天讓對手知道賴坤成在地服務就是這麽認真。

劉櫂豪說，許多好朋友非常熱心積極關心他的選情，都紛紛主動邀約劉櫂豪前往拜票。前幾天荖葉園的大姊特地打來劉櫂豪競選總部，說園裡有許多辛勤工作的好朋友，邀請他到園裡與大家見面懇託。

劉櫂豪也十分重視台東青年發展，去年張良瑞在美學館開展時，就令櫂豪印象十分深刻，也特地再約良瑞聚會聊天，曾獲全國美展油畫第一名，他很開心看到30歲出頭的良瑞願意返鄉回到台東，這次張良瑞在桂田再次展開個人畫展，非常祝福，也希望更多人能看到台東青年的創作能量。

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