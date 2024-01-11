鄭正鈐批坐視金融消費評議中心效率差 林志潔：持續神隱找打手搞不清狀況

國民黨竹市立委候選人鄭正鈐遭諷是神隱幽靈立委，今由市議員出面稱林志潔能力與學歷有落差。（記者洪美秀攝）

2024/01/11 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨立委候選人鄭正鈐競選總部今由議會國民黨團開記者會，稱民進黨立委候選人林志潔擔任金融消費評議中心董事長期間，坐視該評議中心的效率一年比一年差，連綠委都看不下去，並稱林志潔抹黑鄭正鈐對竹市的貢獻。

對此，林志潔陣營也回擊稱鄭正鈐連日來對被質疑所謂「為新竹市爭取53.5億元」完全是虛假的數字後，至今對數字來源沒有任何交代，且自己不敢開記者會，只躲在議員背後。已無法掩飾4年來完全不做事，沒有為竹市爭取預算，卻來騙選票的質疑。

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此外，鄭正鈐稱成功爭取國防部用地撥用協助載熙國小校地擴充，但所需土地屬眷改用地，必須有償撥用，且土地總價1.2億元，經費著落至今根本八字都沒一撇。所謂爭取關埔空橋補助1.19億元，該案在立法院審議時，4黨都有支持，民進黨團也有，立法院關係文書都有登載，並非鄭正鈐一人的功勞。

林志潔也稱，鄭正鈐絲毫不瞭解金融消費紛爭的評議制度，評議制度是由金融消費者發動申訴，此申訴到評議中心，中心會申訴轉給相關金融機構，金融機構有責任要在30天內回覆，如果沒有回覆或回覆內容消費者不滿意不接受，申訴結果就等於沒有成功。

簡單說，在評議制度中，申訴的成功與否與評議中心是否有效解決紛爭無關，金融消費評議中心負責之後的調處和評議，申訴不過是協助消費者將案件轉給金融機構來回應，金融業者在2020年和2021年，因海量案件無法即時回應消費者，才導致申訴成功率下跌。

鄭正鈐競總指出，金融消費評議對防治金融詐騙行為，有宣導與及時防範的責任，但林志潔又有什麼具體與積極的貢獻。市議員吳旭豐稱，林志潔擔任金融消費評議中心董事長期間，申訴案件紛爭解決率逐年下滑，108年的55%下降至111年的36%，111年度即便扣除防疫保單仍僅達45%，是5年來最低，顯見能力與學歷存在嚴重落差。

鄭陣營也稱林志潔抹黑鄭正鈐在國會「神隱」，但實際上鄭正鈐是百分百出席院會，且抨擊林志潔把爭取關埔空橋的補助硬說是柯建銘在2021年先爭取，是斷章取義且公然說謊，枉為人師。

林志潔反擊鄭正鈐持續神隱找打手，搞不清狀況。（記者洪美秀攝）

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