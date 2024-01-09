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戳破鄭正鈐參政黑歷史 林志潔：用選票唾棄欺世盜名之輩

戳破國民黨鄭正鈐參政黑歷史，民進黨竹市立委候選人林志潔請市民用選票唾棄如此欺世盜名之輩。（記者洪美秀攝）

戳破國民黨鄭正鈐參政黑歷史，民進黨竹市立委候選人林志潔請市民用選票唾棄如此欺世盜名之輩。（記者洪美秀攝）

2024/01/09 15:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委候選人林志潔今天（9日）開記者會，痛批國民黨立委候選人鄭正鈐利用假數據騙取選票，更時常為了政治利益，背棄自己的政黨跟同志。林志潔質疑鄭正鈐宣稱替新竹爭取53.5億元的經費，簡直是世紀級謊言，更是國家級笑話，「爭取」是指原本不在預算規劃內，但透過自己的努力替新竹多贏得的建設經費，依照財政收支劃分法，新竹本就會分配到一定的中央統籌分配稅款，鄭正鈐卻把這筆基礎預算，算在自己爭取到的經費中，此種欺世盜名之輩，如何擔任區域立委？對此，鄭正鈐團隊尚未有回應。

林志潔表示，新竹市人口與土地不如六都來得大，依照法令分得的統籌分配稅款也有限，這就是為什麼新竹需要一個有能力的立法委員，到立法院去爭取預算與資源，然而鄭正鈐根本無法擔此重任，這幾年新竹市的重大建設，都不是鄭正鈐爭取而來。

她舉例，五楊高架延伸案，是由中央、民進黨黨團總召柯建銘大力爭取才得以核准，鄭正鈐當時人不知在何處，居然第一個跳出來「割稻仔尾」搶功勞。第二，新竹大車站以及輕軌的建設預算，都是在前市長林智堅任內規劃並爭取，總統蔡英文大力支持，鄭正鈐在過程中完全沒有爭取，事後卻拍照打卡蹭政績。第三，新竹X科技園區是蔡總統與林智堅對新竹的重要政績，鄭正鈐不爭取建設，但動土典禮時，卻又恬不知恥來蹭業績。

林志潔敢問哪些預算是鄭正鈐具體爭取而來的？鄭聲稱爭取的53.5億預算，但絕大多數都不是他爭取，而是民進黨政府所創造爭取的。

市議員曾資程也痛批，鄭正鈐從政以來「一路投機，始終如一」，從2002年縣市議員選舉起，時而國民黨提名，時而無黨籍參選。可見國民黨籍對他而言，只是一個謀取政治利益的工具，2002年當選新竹市議員是以國民黨籍當選，但2004年立法委員選舉，國民黨提名柯俊雄，鄭正鈐違紀參選被開除黨籍，同時參選的還有他的姐夫，台聯黨提名的廖宏祥，2016年鄭正鈐重披國民黨戰袍參選立委失利，卻爆出「千桌萬人宴」醜聞，當時的市議員林耕仁替他承擔罪責遭到起訴，鄭正鈐卻在2022年的市長選舉，背棄林耕仁，選擇跟民眾黨的高虹安站在一起，高虹安擔任市長後，無心市政，讓市政一團混亂，竹市成為藍白合最錯誤的示範區。

林志潔懷疑國民黨是否沒人才，提名一個政治變色龍參選立委，鄭正鈐黨籍變來變去，擔任立委更與詐騙集團糾纏不清，只想以立委身份行營利周轉之便。

戳破國民黨鄭正鈐參政黑歷史，民進黨竹市立委候選人林志潔請市民用選票唾棄如此欺世盜名之輩。（記者洪美秀攝）

戳破國民黨鄭正鈐參政黑歷史，民進黨竹市立委候選人林志潔請市民用選票唾棄如此欺世盜名之輩。（記者洪美秀攝）

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