林志潔踢爆鄭正鈐炒台南土地謀暴利 判決書意外曝光另名藍營立委

民進黨新竹市立法委員候選人林志潔召開記者會，指控國民黨立委候選人鄭正鈐在立委任內炒地牟取暴利，判決中也意外發現國民黨不分區立委候選人謝龍介的名字。（林志潔提供）

2024/01/07 14:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市立法委員候選人林志潔今召開記者會，指控國民黨立委候選人鄭正鈐在立委任內炒地牟取暴利，判決中也意外發現國民黨不分區立委候選人謝龍介的名字。

林志潔指出，鄭正鈐涉及台南市安南區土地開發案，投資者如謝龍介，先借錢給台灣先進土地開發公司，此公司用地主提供的抵費地抵押，以此作為周轉，而鄭正鈐認為該公司土地極具開發潛力，也向該公司購買抵費地。台灣先進土地開發公司因涉及「一地兩賣」的情形，而鄭正鈐在支付完購地的頭期款1580萬元後，因為手頭周轉不靈，無法支付後面幾期的款項，兩方就此發生糾紛，鄭正鈐指控開發公司因為一地多賣無法移轉土地給他，而該公司也反擊認為鄭正鈐違約沒有支付土地款項，後來雙方決定以2500萬元和解。林志潔質疑，鄭正鈐先付了1580萬買地，在短時間內，土地開發公司就需要賠給他2500萬元，簡直是賺取暴利。

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而該事件還有後續超展開的發展，因開發公司賣給鄭正鈐的兩塊土地涉及一地多賣，其他債權人要求法院拍賣土地，最後兩塊地以9900萬台幣拍出，鄭正鈐赫然發現是這麼有價值的土地，開發商居然只給他2500萬元，於是一狀告上法院，要求開發商支付4640萬元。

林志潔表示，先前要求開發商賠2500萬已經夠誇張，現在居然還提高價格到4600多萬元，等於是鄭正鈐買地只給了1500萬頭期款，後面的錢都還沒付，現在居然還要多向開發商索取4600多萬元的賠償，炒土地莫此為甚，法院最後判決開發商應賠償部分金額，大概與先前談好的2500萬元和解金相去不遠，這表示鄭正鈐先賺了將近千萬，然後又人心不足蛇吞象，向法院提起訴訟，最後判賠金額又與原先和解相同，簡直浪費司法資源。

林志潔指控，鄭正鈐想要賺取土地超過4000萬的差額，這就是土地煉金術，這些糾紛是在擔任立委任內發生，二審判決也是在被提名後才確定，這何來冷飯熱炒？居然還說這些質疑都像是錄音機重播，林志潔痛批鄭正鈐才是拖拉機，拖拖拉拉不肯解釋，最後還神隱不出！之前跟地下金融與詐騙集團牽扯不清，鄭正鈐就該出來說明這些案件，還有為何可以透過炒地，試圖賺取暴利？難道他擔任立委就是為了炒地和違法投資「掙錢」，能夠忽視市民的權益，只顧自己賺錢嗎？她要問鄭正鈐是否將當立委當作一門好生意？

林志潔想請教國民黨總統候選人侯友宜，之前的凱旋苑爭議，再加上同黨的區域立委與不分區立委候選人炒地，國民黨能夠維護台灣的居住正義嗎？林志潔也呼籲，如果鄭正鈐無心服務民眾，請新竹市民放「掙錢立委」自由，讓專業有熱忱的林志潔擔任立委，替新竹爭取建設跟發展！

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