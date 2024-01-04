鄭正鈐涉百件官司！林志潔：他不是翻轉新竹 只想週轉新竹

民進黨新竹市立委候選人林志潔稱國民黨立委候選人鄭正鈐涉百件官司，稱鄭正鈐不是翻轉新竹，而是整天想著如何週轉新竹。（記者洪美秀攝）

2024/01/04 16:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立法委員候選人林志潔今天（4日）召開記者會，揭發國民黨立委鄭正鈐擔任立委期間，共有超過100件的司法訴訟案件，頻繁出入地檢署、法院，與各類地下錢莊、金融詐騙集團、地下期貨或炒房炒地的業者對簿公堂，不是向地下錢莊借錢，就是投資詐騙集團或向吸金犯罪者借錢，甚至以民意代表身分試圖週轉國科會的補助經費。

鄭正鈐競總：上次選舉已澄清 不要只會潑髒水

對此，鄭正鈐團隊鄭正鈐競選總部回應，民進黨不會栽贓、抹黑就不會選舉，鄭正鈐在上次立委選舉時已澄清。鄭正鈐競選總部強調，鄭正鈐從政以來兢兢業業為民服務，歷經多次選舉檢視都獲得市民的肯定與認同。奉勸林志潔不要只會用烏賊戰術、潑髒水。

請繼續往下閱讀...

林志潔痛批鄭正鈐根本無心立委職務，只關心掙錢和自己的司法案件，與新竹市長高虹安的行為如出一轍，視新竹市民的權益為無物。

她說，「掙錢」立委鄭正鈐過去4年來，在國會幾乎神隱，完全沒有為新竹做出貢獻，反而涉入超過百起的司法案件，堪稱我國史上訴訟糾紛最多的立法委員。

林志潔：鄭正鈐不是在「掙錢」 就是在「掙錢」的路上

透過司法院司法案件查詢系統，可以看到鄭正鈐的名字出現在超過100件的司法判決中，不是在「掙錢」就是在「掙錢」的路上！

其中，鄭正鈐炒地炒到台南去，跟安南淵北與淵南重劃區的開發商糾紛不斷，炒地金額動輒千萬，他向開發商求償，目前已獲2000多萬的賠償，還跟開發商互告詐欺跟誣告。

林志潔：如同地下金融萬磁王 還被錢莊押到山區打

再者，如同地下金融萬磁王，地下錢莊、期貨與股票代操無役不與，比擔任立委認真千倍，為掙錢居然還向地下錢莊借120％的高利貸，卻因為投資失利血本無歸，股票代操者操作失利後，不但欠鄭正鈐7千萬元，還被地下錢莊押到湖口山區毆打，鄭正鈐財迷心竅，導致虧本連連，還產生暴力事件，怎麼擔任一個為民喉舌的立法委員？

林志潔：不是跟詐騙集團借錢 就是借錢給詐騙集團

而鄭正鈐還跟詐騙集團借錢，他借的錢很可能就是受騙民眾的血汗錢，甚至他還投資詐騙集團，借錢給詐騙集團，身影出現在涉嫌詐諞的OurPPC跟澳門太陽城博彩中介一人有限公司的司法案件中，鄭正鈐不是跟詐騙集團借錢，就是借錢給詐騙集團，不知道一直以反詐騙為競選主軸的國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康作何感想？是否應該給國人一個交代，請問為何提名一個整天和詐騙集團往來的立委候選人？

林志潔也指出，鄭正鈐還以立委和議員的身分，週轉國科會的計畫申請詐領案，由他擔任負責人的青草湖社區大學，涉嫌詐領國科會數百萬元的研究經費，最後被法院判決有罪，鄭正鈐自己居然不出來承擔責任，而是由他的主任承擔罪責，鄭正鈐用立委身分當作金鐘罩，修煉錢坑大挪移。

林志潔強調，鄭正鈐擔任立委以來，不思如何翻轉新竹，整天想著如何週轉，如果他不願意認真擔任立委為民喉舌，那不如回去好好處理司法案件，或是思考怎麼掙錢盈利，新竹鄉親可以解放他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法