林志潔再批鄭正鈐 與詐團有金錢糾葛

民進黨新竹市立委候選人林志潔昨再批國民黨立委鄭正鈐過去稱自己是反詐英雄，但事實上卻與詐騙集團來往密切。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 05:30

鄭正鈐競總︰相關問題已提上訴 將靜待法院判決

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委候選人林志潔昨天再批國民黨立委鄭正鈐劣跡斑斑，過去稱自己是反詐英雄，但事實上卻與詐騙集團來往密切，不是向詐騙集團借錢、就是借錢給詐騙集團；鄭正鈐口口聲聲反詐騙，實際卻是「口嫌體正直」，與詐騙集團有密不可分的關係，且當立委後變本加厲，也質疑鄭正鈐根本是「掙錢」立委。

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鄭正鈐競選總部表示，林志潔像個錄音機一樣不斷回放，她不煩、選民都倦了，她說的鄭正鈐早已回覆及說明，相關問題已提起上訴，將靜待法院判決確定，並依判決結果履行。

林志潔說，鄭正鈐在司法判決檢索系統中，跟詐騙集團有關的案件多不勝數；包括跟吸金老手財務瓜葛不清，他投資詐騙集團OURPPC高姓主嫌，事後向法院聲請要求詐騙集團首腦必須償還五百萬元，這個詐騙集團多與「馬勝金融集團」相關，在馬來西亞、新加坡、韓國、中國、香港以及台灣等地，以老鼠會形式吸金超過一三九億元，鄭正鈐居然跟此詐騙集團首腦有債權關係。林志潔質疑，鄭正鈐究竟是投資受騙，還是入股該組織想要「掙錢」呢？

她指出，鄭正鈐跟比特幣吸金案主嫌財務也牽扯不清，跟詐騙集團「IRS國際儲備金集團」主要成員更有一千五百萬元債務糾紛，此詐騙集團也是使用老鼠會形式吸金，鄭正鈐居然向該集團主嫌借錢。林志潔痛批，鄭正鈐不是向詐騙集團借錢、就是借錢給詐騙集團，擔任立委期間更對地下金融樂此不疲，有負選民託付。

鄭宣稱陳年往事 林指案子近年發生

林志潔說，鄭正鈐一再對外宣稱是陳年往事，但這些案子都是近年發生，甚至四年前參選立委遭到質疑後，依然持續與詐騙集團往來，顯然鄭正鈐知錯不改、變本加厲，「毫無收斂、不知悔改」，種種行為已不再適合擔任立委。

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