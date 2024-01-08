林志潔指控鄭正鈐涉入地下金融 熱愛暗黑掙錢煉金術

民進黨新竹市立法委員候選人林志潔召開記者會，揭發國民黨立委候選人鄭正鈐涉及地下金融操作。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/08 14:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市立法委員候選人林志潔今召開記者會，揭發國民黨立委候選人鄭正鈐，除了先前與炒地集團以及詐騙集團糾葛不清的關係外，更涉及地下金融操作，嚴重影響我國金融市場交易安全。

林志潔表示，金管會早已三令五申呼籲各界不要使用地下金融，該類交易不受法律保障，更可能觸犯重利罪，然而，鄭正鈐卻涉入地下期貨、代操與錢莊等。第一，鄭正鈐委託地下代操期貨，代操失利後，又向代操人要求賠償，滋生偽簽本票期日的疑雲，鄭正鈐透過地下期貨試圖獲取暴利，地下期貨公司不受合法保障，嚴重影響台灣的金融市場安全，甚至影響合法期貨業者的權益，鄭正鈐身為立法委員，卻帶頭做最差示範，實在讓人不敢恭維。

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林志潔又指出，鄭正鈐更涉入「Be Rich」地下期貨賭局，他委託林姓男子代操期貨，這位林姓男子後來因違反期貨交易法被判有罪，鄭正鈐居然跟他有這麼密切的代操關係，這更是2021年的判決，是在立委任內發生，鄭正鈐試圖透過地下期貨「掙錢」致富，公然把立法委員職務作為賺錢的工具，罔顧新竹市民權益。

林志潔更痛批鄭正鈐涉入高利貸的刑事案件，讓新竹市民顏面無光。鄭正鈐簽發2百萬支票給一位李姓男子作為借款高利貸的擔保，林志潔質疑，鄭正鈐與李姓男子的關聯為何，該案同樣涉及非法經營證券業務罪，鄭正鈐為何總是跟地下金融有牽扯不清的關係？而鄭正鈐也借錢給這位李姓男子，希望以4000萬元和解，林志潔質疑，鄭正鈐居然跟涉犯地下金融的犯罪人有債權關係，究竟只是單純的投資代操，還是共犯參與，必須向新竹市民說清楚、講明白！

林志潔三問鄭正鈐，地下金融是危害合法金融的元凶，對於金融監管、國家安全以及消費者安全都有負面影響，鄭正鈐愛好地下金融，是否因為合法金融業者拒絕借貸，才跟地下金融借錢？他是否會因為這些關係，導致無法在國會立法保障金融安全？又如何替台灣人民捍衛合法金融市場的正常發展？

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