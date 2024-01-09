鄭正鈐競總提告林志潔 觸犯選罷法、刑法妨害名譽罪

國民黨新竹市黨部主委李縉穎（左3）今偕同新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、張祖琰、吳旭豐等市議員等，與鄭正鈐競選總部委託律師共同前往新竹地檢署按鈴提告。（記者廖雪茹攝）

2024/01/09 17:14

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反擊鄭正鈐提告 林志潔競辦：指控皆引用判決「法官誹謗你？」

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨立委候選人鄭正鈐競選總部今天向新竹地檢署按鈴提告，該黨新竹市黨部主委李縉穎痛批，民進黨沒政績，選舉奧步卻很多，一再惡意抹黑、栽贓，除已觸犯選罷法意圖使人不當選之罪外，也構成刑法妨害名譽罪，為端正選風，今（9）日下午委請律師對民進黨立委候選人林志潔和民進黨新竹縣黨部主委陳建名等人提起刑事告訴，以正視聽並維護個人清譽。

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李縉穎今偕同新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、張祖琰、吳旭豐等市議員等，與鄭正鈐競選總部和律師共同提告。李縉穎表示，鄭正鈐從政以來兢兢業業為民服務，歷經多次選舉檢視都獲得市民的肯定與認同，林志潔選舉選到沒步，只能靠波髒水、大撒幣抹黑的方式，企圖拉抬選情。

李縉穎指出，提告主要對相關涉案人員公開對鄭正鈐不實的指控跟抹黑，對於過去鄭正鈐相關的司法案件進行不當的擷取。民進黨提名素人學者林志潔參政希望有清新形象，結果不但沒有對新竹提出好的建設，標榜超專業反而帶來超抹紅、超抹黑，令人失望，所以國民黨必須捍衛名譽跟清白，對林志潔等人提出控告。

李縉穎稱，選舉後段選情緊繃，民進黨提不出政見，永遠只是抹紅、抹黑，現在還提出棄保、搶救。這段期間看到柯建銘在中央一直擋新竹的建設跟預算，必須讓新竹不能只有一個聲音，如果林志潔當選，新竹就是民進黨兩席立委，沒有鄭正鈐制衡，新竹前途堪慮。

律師王耀星進一步說，上一次立委選舉，民進黨的鄭姓候選人一樣用同樣手法擷取書面法院判決內容；同一套把戲，4年前玩過、4年後同樣的手法，顯然是同一組團隊抹紅、抹黑。最遺憾的是，這一次候選人比上次更高階，號稱法學博士，選舉都只會抹紅、抹黑！今日提告是希望藉此端正選風，避免選舉都不需要提出具體政見說服大家，而是抓一些片段、公開的資訊，恣意捏造不實內容。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎（中）痛批，民進黨一再惡意抹黑、栽贓，除已觸犯選罷法意圖使人不當選之罪外，也構成刑法妨害名譽罪，為端正選風，今（9）日委請律師對林志潔和陳建名等人提起刑事告訴，以正視聽並維護個人清譽。 （記者廖雪茹攝）

國民黨立委候選人鄭正鈐今（9）日下午委請律師對民進黨立委候選人林志潔和民進黨新竹縣黨部主委陳建名等人提告。（記者廖雪茹攝）

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