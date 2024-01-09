王義川、卓冠廷合體林志潔掃街 沿途民眾熱情響應

民進黨不分區立委候選人王義川（中）與新北市議員卓冠廷（右）的川流不息民主前行今天一早來到新竹市，與立委候選人林志潔（左）合體掃街，沿途民眾熱情響應，也比出新竹市的民主密碼256。（記者洪美秀攝）

2024/01/09 10:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕由民進黨不分區立委候選人王義川及新北市議員卓冠庭發起的「川流不息民主前行」全台大車掃今天第一站就從新竹市出發，兩人和竹市立委候選人林志潔一早展開車隊掃街，沿途許多熱情民眾列隊揮手歡迎，王義川說，竹市在評估中屬於關鑑激戰選區，他抨擊現任立委鄭正鈐整天只想著自己的債務和土地，整天想賺錢，不適任立委。並稱新竹市是大混戰選區，「白的說自己不是白的，藍的說自己是白的，又藍又白，真是白藍。」

林志潔很感動王義川與卓冠廷兩人一早就到新竹市來跟她車掃，希望藉由兩人的高人氣衝刺選情，她也相信透過車掃及懇託，能贏得最後的勝利，更呼籲大家要三票顧台灣，新竹市的總統和立委及政黨票號碼就是256，懇請市民本週六一定要投票，選出5認真5打拚及5專業的林志潔。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷說，昨天川流不息民主前行的大車掃從台北出發後，受到民眾熱情的歡迎，沿途都有民眾送粽子及櫻桃和包子，今天也希望體驗一下新竹市民的熱情，更號召大家一起來搶救王義川及林志潔，讓他們兩位都能順利進立法院。

王義川也提到，這次全台大車掃第二天第一站就到新竹市是第二天，一出門天氣很好，是個涼爽的天氣，代表天助我也。並說新竹市林志潔在評估中的這一席，已進入關鑑激戰選區，且是場大混戰，因為「白的說自己不是白的，藍的也說自己是白的，又白又藍，又藍又白，真是白藍。」

王義川也希望新竹市的市民要想清楚，如果一個立委當這麼多年，每天想的都是自己的土地及債務，還跑去台南買土地，如果整天想賺錢，那就好好去做生意，不要當立委，更不要污染新竹市，新竹市是座高科技城市，應該要讓在地的陽明交大教授林志潔來為市民爭取建設及城市的規劃。

王義川與林志潔展開車掃後，民眾還列隊沿途歡迎，車隊長達1公里，還有民眾說一定要來看王義川再去竹北上班，也有熱情民眾拿著旗幟沿途高喊，民眾的熱情也炒熱新竹市的選情。

民進黨不分區立委候選人王義川（中）與新北市議員卓冠廷（右）的川流不息民主前行今天一早來到新竹市，與立委候選人林志潔（左）合體掃街，沿途民眾熱情響應，也比出新竹市的民主密碼256。（記者洪美秀攝）

民進黨不分區立委候選人王義川與新北市議員卓冠廷的川流不息民主前行今天一早來到新竹市，與立委候選人林志潔合體掃街，沿途受到民眾熱情歡迎，民眾也呼應比出新竹市的民主密碼256。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法