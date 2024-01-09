反擊鄭正鈐提告 林志潔競辦：指控皆引用判決「法官誹謗你？」

林志潔團隊對鄭正鈐的提告回應提到，鄭正鈐在立委任內總是在掙錢的路上，對竹市建設無貢獻。 （記者洪美秀攝）

2024/01/09 17:16

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鄭正鈐競總提告林志潔 觸犯選罷法、刑法妨害名譽罪

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐和國民黨竹市黨部的提告，民進黨立委候選人林志潔競選辦公室回應，林志潔已經多次說明，記者會上提出對鄭正鈐的指控皆是引用司法判決紀錄，都有白紙黑字可查詢，請問鄭正鈐現在是在說法官誹謗你嗎？

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林陣營提到，鄭正鈐面對市民質疑沒有一次是本人直面問題來回應，所謂幫新竹市爭取預算完全是虛報假數字，請鄭正鈐回答：五楊高架橋延伸，園區擴張計畫，大車站和輕軌預算，在會勘與爭取時，你人在哪裡？爭取預算缺席擺爛，動土興建立刻蹭聲量，鄭正鈐，你才是世界第一厚臉皮！

林陣營也說，林志潔學經歷品操俱優，導致鄭正鈐講來講去，只會提林志潔看板多這件事，真是無比荒謬，都已經選前4天，還在講看板，簡直侮辱新竹市選民的智商。因為林志潔的看板數目根本不到鄭正鈐的一半，懸掛時間更是鄭懸掛看板時間的三分之一。用鄭的邏輯來請問鄭：請問你哪來這麼多錢做看板，掛看板？且時間長達1年？該不會連看板的費用也是跟地下金融週轉或跟詐騙集團借貸的吧？

林陣營回應，鄭正鈐不是在掙錢，就是在掙錢的路上，現在更是濫用司法資源，來當作選舉工具，逃避市民的監督和質疑，林志潔競選團隊呼籲身為現任立委鄭正鈐，還是早日面對炒地、跟詐騙集團勾結，與地下金融糾紛等爭議，誠實說明才是正道。

民進黨竹市黨部主委陳建名表示，鄭正鈐官司纏身判決無數，都在司法判決系統中，白紙黑字寫得清清楚楚，其中各種與詐欺、炒地、借貸糾紛有關，光怪陸離的事件，更是讓人大開眼界，大呼不可思議，讓人不禁懷疑鄭正鈐參選的目的根本不是為民服務，而是方便自己掙錢。

身為立委本就該為民服務，為竹市爭取建設，選舉時就該接受選民的檢驗，但4年來選民對鄭正鈐最深刻的印象，就是完全沒有印象，這是不爭的事實，受到質疑沒有能力說明清楚，反而是揚言提告，更是不負責任、沒有擔當的表現。

陳建名說，鄭正鈐陣營氣急敗壞提告，顯示他對林志潔司法判決理解及說明的能力，也凸顯竹市選情確實如媒體報導中，藍營內部所評估，陷入膠著狀態。

林志潔團隊對鄭正鈐的提告回應提到，鄭正鈐在立委任內總是在掙錢的路上，對竹市建設無貢獻。 （記者洪美秀攝）

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