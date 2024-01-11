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宜蘭立委選舉再吵楊桃館及竹看板 藍綠互控知法犯法

國民黨宜蘭縣黨團批評民進黨立委候選人陳俊宇，還有違建沒有拆。陳俊宇回應，範圍還有疑義的部分，確認完畢後，會配合拆除。（記者蔡昀容攝）

國民黨宜蘭縣黨團批評民進黨立委候選人陳俊宇，還有違建沒有拆。陳俊宇回應，範圍還有疑義的部分，確認完畢後，會配合拆除。（記者蔡昀容攝）

2024/01/11 12:07

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團今（11日）開記者會，再次批民進黨立委候選人陳俊宇知法犯法，楊桃集貨場仍有二樓違建還沒拆，「選前跳票，選後去了了（台語）」。陳俊宇重申，違建範圍尚有疑義，確認後會用最高標準自拆。陳俊宇競總反擊，國民黨立委候選人黃琤婷的違規竹架看板被檢舉後下架，卻又馬上掛上去，才是知法犯法。

國民黨團書記長林義剛說，立委負責立法，更應以身作則守法，不能知法犯法，一騙再騙；陳俊宇將集貨場改建成公館自住10多年，接受提名前才拆除曬場等違建，但經過檢舉、縣府會勘，認定還有其他違章，包含二樓，集貨場本不應該有二樓，陳俊宇卻沒拆除。

林義剛表示，陳俊宇曾說，就算拆到只剩一坪，也會配合縣府辦理，但經過民眾檢舉和縣府會勘，二樓也是違建，陳俊宇卻不拆，是要等到選後再拆嗎？呼籲陳別再玩弄法律，趕快懸崖勒馬，否則將被縣民唾棄。

陳俊宇說明，縣府原先確認的違章，他已自行拆除，縣府也現地勘查並來函確認已自行拆除；縣府現在指定的違建範圍，尚有疑義，待確認違建範圍後，就算拆到只剩一坪，他也會拆。

陳俊宇競總反擊，黃琤婷陣營不顧法規和行人安全，架設違規竹架看板，後經民眾檢舉而下架，但下架之後，又馬上掛回去，這明顯是知法犯法，不知檢討。

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