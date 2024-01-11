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柯文哲動保政見提「教育原住民」挨轟歧視 民進黨：跟馬英九半斤八兩

民進黨發言人張志豪。（民進黨提供）

民進黨發言人張志豪。（民進黨提供）

2024/01/11 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲針對野生動物議題提出「對原住民教育宣導」、「改變其宗教、獵食方式」等政策挨轟歧視，民進黨批評，一貫的柯氏傲慢和無知，正顯示他毫無總統候選人的格局和高度，跟過去曾對原住民說「我把你們當人看」的馬英九半斤八兩。

民進黨發言人張志豪表示，柯文哲歧視言論多如牛毛，可說是罄竹難書，一直以來不僅歧視女性、仇女厭女，還歧視學歷跟職業、仇視弱勢，現在政見主張更歧視原住民，不尊重原住民的文化，一貫的柯氏傲慢和無知正顯示他毫無總統候選人的格局和高度，2007年馬英九選總統與原住民座談時也曾說「我把你們當人看」，充滿歧視，可見柯文哲跟馬英九一樣半斤八兩，充滿傲慢與無知。

張志豪表示，柯文哲毫不尊重原住民文化，政見充斥歧視字句，用高高在上的傲慢態度批評原住民的生活方式，其實柯文哲歧視原住民發言已有惡例可循，2022年在「原住民族青年論壇」稱原住民朋友是「無病呻吟」。甚至副總統候選人吳欣盈日前也引發歧視爭議，民眾黨婦女後援會成員對吳欣盈說，「花蓮怎麼那麼多原住民，整個草叢遍地都是，連走在路上我都會怕。」面對歧視言語，吳欣盈竟然只是點頭微笑，完全沒有任何制止行為，請問這就是白色的族群價值？

張志豪說，台灣族群多元，總統候選人應該要深刻了解各族群的文化和困境，相互理解包容共存，而不是帶頭歧視，絲毫不尊重原住民朋友。如同柯文哲過去仇女厭女的爭議發言也是，包括「有些台灣女性同胞直接上街嚇人」、「陳以真年輕又長得漂亮，坐櫃檯差不多啦」、「女性愈多的行業愈沒落」等言論，在在羞辱並傷害台灣女性，卻從來沒有正式道歉。此外，柯文哲也歧視弱勢，他曾說要列管國中沒有畢業的人，因為他們「吸毒機會是99倍」、「十年二十年就是強姦犯、殺人犯」，柯文哲不僅沒有為學生的教育機會盡心力，提出相應對策，反而出言歧視弱勢家庭學生，柯氏的偏見和傲慢，毫無同理心。

張志豪提到，柯文哲也有嚴重的學歷歧視，爭議言論包括「台灣第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四第五，文學院的差不多第六流，藝術根本不入流」，間接吹捧自己讀醫學院多優秀，其他非醫學院的人民都不如他，還對文組、藝術等領域科系大肆批評。

張志豪說，台灣是多元文化的社會，教育的科系也相當多元與豐富，柯文哲一句話否定這些科系學生與教師的努力，也傷害台灣教育界多年來的成果，柯文哲應該出面解釋，並向社會大眾道歉。

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