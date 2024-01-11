朱立倫站台囑徐巧芯：當選後徹查國防警報動機

國民黨主席朱立倫今（11）天到第7選區陪徐巧芯車隊掃街。（記者何玉華攝）

2024/01/11 11:13

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（11）天早上到台北市信義區陪第7選區（信義、南松山）立委候選人徐巧芯掃街拜票，批評國防部發送警報是國防介選，要徐巧芯當選後一定要徹查真正動機；徐巧芯說，國防部連簡訊都發不好，國防部長當然要下台，但是現在下台於事無補，乾脆讓執政黨全部一起下台比較快。

朱立倫今天早上再被問到國防部發送警報是國防部單獨決策，事後才通報總統時表示，在選前4天為了一個商用衛星而發國家級警報，且警報內容的英文引用的是一個戰爭時候的飛彈攻擊，是空襲警報的用詞，這是一個非常嚴重的事；執政黨不用去推給任何的基層，徐巧芯當選之後一定要徹查真正的動機。

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朱立倫批評，這是綠營選前的最後總動員令，想要透過這樣的方式來干擾選舉，綠營「治國沒半步，選舉全奧步」，在選舉最後階段，各種爛招都會出來，不管是司法介選、國防部介選，整個國家機器都在介選。

徐巧芯表示，2024年是國民黨有史以來最團結的一次，選前看到國防部發的荒腔走板的簡訊說有空襲警報，這如何讓人民相信，如果兩岸發生戰爭，政府能夠帶領台灣度過危機？連個簡訊都發不好，代表國防實力、政府螺絲都已經鬆掉，「國防部長當然要下台，但是現在下台於事無補，乾脆讓他們全部一起下台比較快」。

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