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首頁　>　政治

費鴻泰同場後再同台？ 徐巧芯︰團結有目共睹 不必特別表現

國民黨主席朱立倫今（11）天到第7選區陪徐巧芯車隊掃街。（記者何玉華攝）

國民黨主席朱立倫今（11）天到第7選區陪徐巧芯車隊掃街。（記者何玉華攝）

2024/01/11 10:53

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（11）天早上到台北市信義區陪立委第7選區（信義、南松山）候選人徐巧芯掃街，朱立倫表示，最後階段全黨團結拚盡最後的力量，黨內同志都以大局為重，拚國會席次極大化；徐巧芯被問到是否會再和費鴻泰同台時說「那天不就是大家都在一起」。

朱立倫早上先趕到萬華陪鍾小平掃街，接著到信義區與徐巧芯一起車隊拜票，他表示，選前48小時全力以赴，大家都是拚到底，每一席都非常關鍵，希望拚盡最後的力量，每一票都很重要、每一票都是關鍵。

對於費鴻泰與徐巧芯因初選結下心結後，10日晚間首度在空軍子弟學校校友會同台，不過，徐巧芯致詞時感謝費鴻泰的鼓勵，要現場的人給他一個掌聲，台下的費鴻泰僅拍手回應，並未說話。

朱立倫對此表示，所有的同志在這時候沒有任何個人、都是以大我、大局為重，讓席次極大化；費鴻泰是國民黨最忠貞的同志，他相信一定是全力的支持徐巧芯，

媒體再追問徐巧芯，費鴻泰是否會跟她站一起？徐巧芯表示，「那天不就是大家都在一起」她認為，這對她們來說都是自然而然的事，國民黨的團結是大家都有目共睹的，不需要特別做什麼樣的特殊表現，平常在地方做選區服務、在活動中都會碰到，這就是團結的展現了。

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