許淑華遭爆違停 竟是徐巧芯偷拍再給粉專「政客爽」爆料

臉書粉專「政客爽」PO出，北市第七選區民進黨立委候選人許淑華車輛違停。（取自政客爽臉書）

2024/01/09 20:21

〔記者楊心慧／台北報導〕臉書粉專「政客爽」今天PO出台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委候選人許淑華車輛違停，卻有網友PO照爆料，疑似是徐巧芯所拍再給「政客爽」粉絲專頁，徐巧芯坦言確實是她所爆料，一切都是正大光明，但自己的臉書空間有限、容不下許；許淑華則表示，違規是事實，她也請分局開了罰單，該被罰的被罰她都虛心接受，不會欺壓警察。

徐巧芯受訪表示，每次在選區碰到候選人都會主動打招呼，對方的幕僚也會給予正向的反饋，並互相祝福對方選舉順利，展現候選人之間的風度，每次看到他們的車都會前往打招呼。

請繼續往下閱讀...

許淑華表示，早上徐巧芯和她都在中崙市場掃街，可能她的司機在外面等，就被拍到違規停車，結果徐巧芯就請別的側翼PO臉書再指控她，沒想到有網友反拍徐巧芯，原來偷拍的並不是民眾，也不是民眾檢舉，而是徐議員本人，但她認為她違規是事實，她馬上就打電話給分局，請分局開了罰單，她也虛心接受。

許淑華指出，徐巧芯的帆布廣告被檢舉，結果就開始發臉書說她的帆布廣告也違規，後來還用狗仔的方式偷拍爆料，如同徐在初選時抹黑國民黨同黨前輩費鴻泰，現在則用一樣的方式對她。

許淑華質疑，難道現在立法委員是要選狗仔嗎？相信要選的是能當人民靠山的民意代表，她願意當人民的靠山、絕對不會當狗仔，也希望民眾要選擇的是可以讓大家依靠，有任何問題能夠解決的民意代表，而不是選擇只會偷拍人家的狗仔。

有網友PO照爆料，許淑華車輛違停，疑似是徐巧芯所拍，再給「政客爽」粉絲專頁。（取自政客爽臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法