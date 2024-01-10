藍批綠三巨頭來台中只帶兩串蕉 民進黨主委1句話酸爆中市府

李天生反批藍營，台中市府怠惰，不送計畫，還怪人沒帶「等路」（禮物），到底懂不懂建設！（記者蔡淑媛攝）

2024/01/10 19:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統候選人侯趙配台中競總3名發言人今天召開記者會說，總統蔡英文總統、副總賴清德及行政院長陳建仁院長近3個星期分別來台中輔選4、5次，卻沒帶禮物，只有「兩串蕉」，無人承諾台中藍線、橘線及綠線延伸建設。民進黨台中市主委李天生反譏，市府怠惰，不送計畫，還怪人沒帶「等路」（禮物），總統、副總統、行政院長又不是聖誕老公公揹著錢下來，市府是主管機關要向中央提計畫，不是只有嘴巴說說。

侯趙配台中競總發言楊大鋐統計從去年12月中旬至今，蔡英文來台中5次、賴清德4次、陳建仁院長4次，綠營三巨頭總共來台中13次，卻什麼都沒帶來，只帶來「兩串蕉」，台中市民最期待的捷運藍線、綠線延伸、橘線等三大軌道建設，依舊卡在中央。

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黃佳恬則說，捷運藍線送到行政院已經卡關267天、橘線118天，綠線延伸達1174天，只有立委過半，這一輛車才會換新引擎，更有利建設；林昊佑說，中央大官川流不息，卻忘了自己的責任，只想到要台中人的票。

李天生：市府怠惰不送計畫 還怪人沒帶「等路」

李天生回應，盧市府是主管機關，對於捷運建設要向中央提計畫，市府有提嗎？中央回函提問或修改，市府有回文釋疑嗎？他強調，當民代要有經驗、知識，爭取建設又不是辦家家酒，前市長胡志強當年喊捷運要六線齊發，是否也有提計畫，還是嘴巴講講，更何況現在綠線延申，中央已經核定經費。

李天生更質疑市府怠惰，不送計畫，還怪人沒帶「等路」（禮物），是小孩童言童語的政治操作，真是莫名其妙，以為這樣喊，市民就要接受，質疑對手到底懂不懂建設，強調民進黨立委都在追中捷進度，希望市府趕快送交計畫。

楊大鋐（左起）、黃佳恬、林昊佑指綠營三巨頭來台中輔選共13次，卻無人承諾中捷建設。（記者蔡淑媛攝）

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