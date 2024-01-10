酸柯文哲吹牛往自己臉上貼金 趙少康：投白等於白投

國民黨副總統候選人趙少康喊話，「投白等於白投」。（記者許倬勛攝）

2024/01/10 18:57

〔記者許倬勛／新北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲近日攻擊藍營砲火猛烈，批操作「棄保」、情緒勒索郭台銘歸隊。對此，國民黨副總統候選人趙少康說，投給國民黨總統候選人侯友宜，等同投給柯文哲，侯友宜有意廣納民眾黨人才及政見，集中選票才能達到政黨輪替的共同目標，希望不要讓「投白等於白投」發生。至於柯文哲稱藍營立委候選人找他合體，是為了找「比較強的母雞」幫忙，趙少康反酸柯文哲，「吹牛吹過頭」。

趙少康今天到新北市參訪板橋動物之家，會後談及韓粉憂慮「投柯等於投賴」，柯文哲公開表示贊同蔡英文總統的外交路線，也不反對台獨且贊成特赦前總統陳水扁，若無法集中選票，難以政黨輪替。

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「當然可說投柯等同投賴，但更好的說法是『投侯就是投柯』」，趙少康解釋，侯友宜採納柯文哲的優秀政見，包括聯合政府、接納人才等，若不集中選票就會浪費選票，讓民進黨總統候選人賴清德當選，這道理非常簡單。若讓載滿「胎哥、歪哥和豬哥」的民進黨執政，只會被台灣帶到戰爭、貪瀆的危險路上。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜多次高喊「集中選票」，與他私交甚篤的柯文哲解讀是「忠貞黨員在配合演出」，趙少康回應，韓國瑜是國民黨員，所以韓粉也會支持國民黨的「侯趙配」。

至於柯文哲譏諷國民黨擔心選情，屢次要求郭台銘表態，形同情緒勒索，趙少康不以為然說，郭台銘豈是會被情緒勒索的人？藍營當然希望他能站出來催出更多選票，但也知道民進黨以司法壓迫他。趙少康不願多談是何案，希望郭台銘能在關鍵時刻出面，只有讓國民黨執政才能讓司法公正。

另外，柯文哲日前稱藍營立委候選人找他合體拍片是「市場實力原則」，趙少康譏笑說，「不要吹牛吹過頭」，他也當過立委、議員，選票當然是多多益善，柯文哲不要老是往自己臉上貼金。柯文哲提過不排除找民進黨組閣，怎麼不乾脆加入民進黨，「你不是墨綠嗎？幹嘛出來搞個白的」，希望選民不要「投白等於白投」。

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