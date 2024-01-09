「燕子」宣布侯趙當選不入閣！ 黨政人士：侯沒選上、2028盧秀燕才有機會

國民黨籍台中市長盧秀燕（中）8日在台中造勢晚會宣布，若侯趙當選，她不會進入內閣、不會接閣揆。（資料照）

2024/01/09 15:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨籍台中市長盧秀燕8日在「挺侯康台中團結造勢晚會中宣布，一旦侯友宜、趙少康當選總統與副總統，她不會接閣揆，也不會入閣。黨政人士今日分析，侯友宜選不上，盧秀燕2028才有機會，侯友宜若選上，2028年國民黨總統候選人一定不是盧秀燕。

黨政人士指出，觀察這次立委選舉，盧秀燕是全力幫大台中的國民黨區域立委候選人輔選，這麼積極難道是為了侯友宜嗎？其實侯如果沒贏，選後回去當新北市長，可能還會面對被罷免。

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黨政人士談及，這次台中市區域立委選舉，盧秀燕全力在拚，如果國民黨在台中區域立委選得好，就是盧秀燕的功勞。屆時可以觀察，侯友宜在台中拿到的總統票，有沒有比國民黨的區域立委總得票還高。

他分析，侯友宜選不上，對盧秀燕比較好，因為侯友宜當選，2028年絕對不是盧秀燕出來選，侯友宜選不上，2028盧秀燕才有機會。而且盧秀燕2022連任市長成功，2028不會被質疑落跑。

另外，前高雄市長韓國瑜近日親自陪同民眾黨立委候選人李有宜車隊，在蘆洲選區掃街拜票。

黨政人士觀察，韓國瑜幫李有宜站台，看得出來是為選後在立法院與民眾黨合作下功夫，先營造合作氣氛，未來若三黨不過半，韓要選立法院長就需要民眾黨立委的支持。

他強調，如果是賴清德當選、民進黨國會沒過半，韓國瑜當上立法院長，未來民進黨執政一定不穩定。但對盧秀燕來講，侯友宜沒選上，2028也不會繼續連任，只要大台中立委這局選得好，就有機會更上一層樓。

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