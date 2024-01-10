大選倒數！ 檢察官進駐分局 選舉日嚴查投票所不法監控

法務部已督請檢察機關嚴查投票所外的不法監控。（記者吳政峰攝）

2024/01/10 17:49

〔記者吳政峰／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日舉辦，距今只剩3天，選戰進入短兵相接階段，法務部10日表示，地檢署檢察官已進駐各個警分局，全面掌握治安狀況，24小時接聽檢舉電話，而為避免監控投票行為再現，選舉日也將嚴查投票所內外的不法行為。

法務部指出，二合一選舉投票日僅剩3天，選情激烈程度進入短兵相接階段，所有查察機關嚴陣以待，已完成相關整備，建立以地檢署為核心的查賄制暴團隊，第一時間因應妥處各項選舉突發事件。

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法務部說明，各地檢署2023年12月1日起至2024年1月19日止，指派專人24小時接聽檢舉專線（0800024099）電話，為能即時處理妨害選舉不法案件，各地檢署於選前一週起，指派檢察官全面進駐分局，前進指揮並掌握各該轄區妨害選舉不法事件，確保公平性及公正性。

以往選舉投票日發現有民眾攜帶含攝影功能手機進入投票所刺探圈選內容、將選票攜出投票所外、喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票、撕毀或隱匿選票、揭示投票圈定內容、擾亂或妨害投開票過程等違法事件，法務部表示，這些行為都觸犯選罷法相關刑責規定，查察機關對於這些違法干擾選舉投票行為將嚴查速辦。

法務部強調，近幾次選舉投票過程，查察機關查獲數起有心人士在投票所外，拍攝記錄民眾進出投票所的行為，造成選民心理壓力，嚴重干擾選舉投票秩序，法務部已督請最高檢察署召集查察機關應變，檢察官於選舉投票日，將與轄區警察機關保持聯繫，全面掌握各投票場所違法事件。

法務部呼籲，公平選舉必須靠候選人及選民大家一起來守護，台灣已經歷經多次民主選舉，選民都有高度智慧，希望所有候選人都能遵守公平選舉制度，杜絕假訊息干擾，共同遵守選舉投票秩序，讓每位選民依照自己自由意志進入投票所投下神聖一票，選出大家心目中理想候選人。

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