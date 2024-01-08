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新北總統副總統選舉人數逾340萬 首投族4.2萬餘人

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於1月13日舉行，統計新北市總統副總統選舉人數共340萬2064人，其中首投族有4萬2609人。（記者賴筱桐攝）

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於1月13日舉行，統計新北市總統副總統選舉人數共340萬2064人，其中首投族有4萬2609人。（記者賴筱桐攝）

2024/01/08 17:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於1月13日舉行，統計新北市總統副總統選舉人數共340萬2064人，其中首投族有4萬2609人，全市共設置2681處投開票所。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，第16任總統副總統選舉人人數共計340萬2064人，較第15任增加8萬605人；第11屆立委不分區選舉人人數共計340萬6343人，較第10屆增加8萬4571人；第11屆立委區域及原住民選舉人人數共計338萬5690人，較第10屆增加8萬4457人；新北市首次具有總統副總統選舉權的公民人數經統計有4萬2609人；另外，新北市這次申請返國行使選舉權人的人數共有833人。

黃堯章說，新北市共設置2681處投開票所，較2022年新北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決增設18處，選務工作人員共動用3萬6878人。投票當日應攜帶「本人國民身分證、印章及投票通知單」，須一律使用選委會製備的圈選工具，不能用私人印章蓋選票或按指印，以免造成無效票；同時不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所。

黃堯章提醒說，每位選舉人可領取總統、副總統選舉票（淺粉紅色）、區域立法委員選舉票（淺黃色）或平地原住民立法委員選舉票（淺藍色）、山地原住民立法委員選舉票（淺綠色）及全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉票（白色），共3種選舉票。

另外，1月13日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，在通訊軟體或社群網站上傳訊息，或轉發助選圖文，違反者將處10萬元以上、200萬元以下罰鍰。

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