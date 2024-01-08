決戰雲林！綠營明山、海大造勢 藍軍掃街拜票

雲林立委第二選區民進黨候選人劉建國9日在斗六有萬人大造勢，10日至12日還有多場掃街拜票活動。（記者黃淑莉攝）

2024/01/08 16:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕選戰倒數5天，民進黨9日下午分別在斗六、虎尾舉辦萬人大造勢活動，總統候選人賴清德、總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都將出席，其中賴清德下午會先與雲林立委第一選候選人蘇治芬、第二選區候選人劉建國分別在虎尾、斗六車隊掃街拜票；國民黨部分，在投票日前都集中在鄉鎮掃街拜票。

民進黨雲林縣黨部指出，賴清德明天下午2點會先與蘇治芬在虎尾車掃，從虎尾圓環出發在市區主要道路拜票，接著再到斗六與劉建國在斗六車隊掃街。

請繼續往下閱讀...

山、海大造勢，山線9日下午6點在斗六縣立體育館，除賴清德、蘇貞昌，還有嘉義縣長翁章梁、立法院長游錫堃及立委莊瑞雄也都會到場站台助選；海線下午6點半在虎尾拜五街夜市，賴清德、蔡英文及蘇貞昌外，還有李正皓、不分立委候選人沈伯洋等人。

另10日上午11點50分不分區立委候選人王義川要與劉建國在西螺車隊掃街。

蘇治芬陣營11日下午6點在虎尾大徒步掃街、12日選前之夜在北港徒步掃街。

國民黨第一選區候選人丁學忠到選前加強掃街拜票，11日下午6點由競選總部後援會總會長、雲林縣副議長蔡咏鍀陪同在北港徒步掃街，12日晚上在虎尾徒步掃街；第二選區候選人邱良閱11日晚上在西螺徒步掃街、12日晚上在斗六掃街。

雲林立委第二選區國民黨候選人邱良閱即日起至選前之夜加強掃街拜票。（記者黃淑莉攝）

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠7日在虎尾造勢活動，今天起到選前之夜將加強掃街拜票。（圖由丁學忠競總提供）

雲林立委第一選區民進黨候選人蘇治芬9日將與總統候選人賴清德在虎尾車掃，還有晚上大造勢活動，11、12日分別在虎尾、北港徒步掃街。（圖由蘇治芬競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法