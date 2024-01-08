決戰雲林！綠營明山、海大造勢 藍軍掃街拜票
2024/01/08 16:34
〔記者黃淑莉／雲林報導〕選戰倒數5天，民進黨9日下午分別在斗六、虎尾舉辦萬人大造勢活動，總統候選人賴清德、總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都將出席，其中賴清德下午會先與雲林立委第一選候選人蘇治芬、第二選區候選人劉建國分別在虎尾、斗六車隊掃街拜票；國民黨部分，在投票日前都集中在鄉鎮掃街拜票。
民進黨雲林縣黨部指出，賴清德明天下午2點會先與蘇治芬在虎尾車掃，從虎尾圓環出發在市區主要道路拜票，接著再到斗六與劉建國在斗六車隊掃街。
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山、海大造勢，山線9日下午6點在斗六縣立體育館，除賴清德、蘇貞昌，還有嘉義縣長翁章梁、立法院長游錫堃及立委莊瑞雄也都會到場站台助選；海線下午6點半在虎尾拜五街夜市，賴清德、蔡英文及蘇貞昌外，還有李正皓、不分立委候選人沈伯洋等人。
另10日上午11點50分不分區立委候選人王義川要與劉建國在西螺車隊掃街。
蘇治芬陣營11日下午6點在虎尾大徒步掃街、12日選前之夜在北港徒步掃街。
國民黨第一選區候選人丁學忠到選前加強掃街拜票，11日下午6點由競選總部後援會總會長、雲林縣副議長蔡咏鍀陪同在北港徒步掃街，12日晚上在虎尾徒步掃街；第二選區候選人邱良閱11日晚上在西螺徒步掃街、12日晚上在斗六掃街。