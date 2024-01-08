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嘉市選票印製 總統21萬7549張、立委21萬5871張

2024大選即將於13日登場，嘉義市相關選票委託印刷廠印製。（記者丁偉杰攝）

2024大選即將於13日登場，嘉義市相關選票委託印刷廠印製。（記者丁偉杰攝）

2024/01/08 14:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2024大選即將於13日（週六）登場，嘉義市選票印製中，其中總統副總統選票印製21萬7549張、區域立委選票印製21萬5871張，待相關選票印製完成，東、西區公所人員預計10日至選委會辦理初點作業。

今天上午，嘉市選委會主委陳永豐由選委會副總幹事楊俊銘、市府政風處長吳武璋、警察局長陳炯旭等人陪同至印刷廠關心選舉票印製情形。

陳永豐叮囑主辦同仁應謹慎小心印製、點算及包裝，務必做到印製內容及票數正確無誤，同時也對選委會、現場維安警察及消防局同仁辛苦，予以勉勵感謝。

市選委會表示，第16任總統副總統選舉選票嘉市印製21萬7549張選票、區域立委選票印製21萬5871張及310張立委選舉平地原住民、554張立委選舉山地原住民選票；全國不分區及僑居國外國民立委選票印製21萬7706張選票。

市選委會說，東、西區公所人員預計10日至市選委會辦理初點作業，11、12日由各投開票所主任管理員及主任監察員進行複點作業。13日各投開票所投票時間為上午8時至下午4時，呼籲年滿20歲具投票權選舉人，攜帶身分證、印章及投票通知單至指定投開票所投下神聖一票。

2024大選，嘉市選票印製，其中總統副總統選票21萬7549張、立委選票21萬5871張。（記者丁偉杰攝）

2024大選，嘉市選票印製，其中總統副總統選票21萬7549張、立委選票21萬5871張。（記者丁偉杰攝）

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