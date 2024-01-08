林佳龍：「柯不弱、侯不強」難棄保 年輕人成關鍵

身兼民進黨總統候選人賴清德競總總協調的總統府秘書長林佳龍，接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，由於「柯不弱，侯也沒有很不強」，藍營操作棄保的作用不大，年輕人將是這場選戰的關鍵變數。 （《POP撞新聞》提供）

2024/01/08 14:31

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選進入最後倒數，身兼民進黨總統候選人賴清德競總總協調的總統府秘書長林佳龍，今接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，這次總統大選「三腳督」格局已大致定型，由於「柯不弱，侯也沒有很不強」，藍營操作棄保的作用不大，年輕人將是這場選戰的關鍵變數。

林佳龍表示，最後階段要全力衝刺激發支持者熱情，讓他們投票、甚至拉票，投票率高低將決定選舉的輸贏，這次不像上屆有反送中的外部因素，但總統、立委一起選，加上「三腳督」，投票率應該不低，預估會介於前2次的6成5跟7成5之間，約莫落在7成左右，他對賴清德選情有信心，但不到最後關頭，還是要非常戒慎恐懼。

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林佳龍認為，藍營操作棄保的作用不大，因為「柯不弱，侯也沒有很強」，柯文哲有挺住，在群眾場合、特別是年輕族群的反應也蠻熱烈，侯友宜則比較沒有個人魅力，又深陷凱旋苑「包租侯」及新莊土地都更的泥淖，在年輕人、中間選民難以突破，因此這次總統大選三腳督格局已經定型，變成柯、侯之間在拉扯，而年輕人的投票意向會是這次選舉值得觀察的變數，尤其不少年輕人不只支持柯，還會試圖影響別人。

至於民進黨國會過半目標，林佳龍坦言不容易、還在努力，民眾黨這次要進攻8席不分區立委，扣除後過半對藍綠都是很大挑戰，民進黨又有近10席現任立委交棒給新人，最後階段就是整合各方勢力拉抬各區區域立委，像宜蘭的陳俊宇就有成功被拉起來；台中對民進黨在大局勢也相對不利，立委方面存在隱性的「藍白合」，必須非常警覺。

被問到520蔡英文總統卸任後，林佳龍的下一步，林回應「上天自有安排」，他不選擇戰場，只要有需要他的地方，他都是以團隊為主，現在最重要的就是全力衝刺、爭取勝選。

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