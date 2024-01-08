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黃珊珊爆張高祥用新北市長補選攏絡挺侯 東森：不實指控

民眾黨不分區立委候選人黃珊珊（右一）爆料東森電視總裁張高祥，在去年3月曾以「新北市長補選」、侯友宜副手等職位想攏絡她幫侯友宜。（記者黃子暘攝）

民眾黨不分區立委候選人黃珊珊（右一）爆料東森電視總裁張高祥，在去年3月曾以「新北市長補選」、侯友宜副手等職位想攏絡她幫侯友宜。（記者黃子暘攝）

2024/01/08 17:18

首次上稿15:06
更新時間17:18（更新侯競辦回應）

〔記者黃子暘、傅茗渝／綜合報導〕民眾黨不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌、陳智菡今（8）日舉行記者會，黃珊珊爆料東森電視總裁張高祥，在去年3月曾以「新北市長補選」、國民黨總統候選人侯友宜副手等職位，想攏絡她幫侯友宜。對此，東森表示，「不實指控，不予回應」；侯友宜競選辦公室則說，「不要拿沒有根據的事情，造謠抹黑」。

黃珊珊指出，民眾黨的政績、政見在電視新聞上無法擴散，因此集資買電視廣告，去年11月8日準備上廣告，未料當日晚間11點，代理商接到東森的高層主管通知，拒絕接受民眾黨相關業務往來，排定上刊的廣告都要被下架。

黃珊珊還指出，她去年3月為了柯文哲去年4月訪美行程，拜會各媒體，希望有記者可以去採訪，去年3月9日她拜訪張高祥，未料對方竟說「我們對柯文哲沒興趣，但對黃珊珊很有興趣」，他已經幫黃珊珊想好三條路，一是做侯友宜副手，二是加入新北市長補選，侯友宜會支持，三是做個部長，要黃珊珊「好好考慮一下」。黃珊珊說，張高祥去年3月底聯繫她，表示他已和侯友宜講好，「新北市長給妳補選，只要妳同意（幫侯），我現在馬上打給他」。

「我要嚴正請教侯市長，張高祥為何可以拿新北市長的職務來交換？你們是什麼關係？」黃珊珊質疑，如果一個商人可以拿權位對外交換，請問侯友宜是拿什麼東西跟張高祥交換？

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