柯文哲主張重啟服貿 郝明義提反服貿4理由

前國策顧問郝明義提出堅定反服貿的四個理由。（圖擷自臉書）

2024/01/09 12:32

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲主張重啟服貿，投奔民眾黨的前立委黃國昌昨日遭昔日太陽花戰友質疑為了個人利益，背叛太陽花精神。黃卻回嗆「太陽花運動最終具體訴求是兩岸協議監督條例」，反問民進黨如今條例在哪裡？前國策顧問郝明義提出堅定反服貿的四個理由。

郝明義在臉書PO文表示，十年後更要堅定反服貿的四個理由：

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第一，十年前，中經院評估《服貿協議》整體有助於臺灣經濟成長的幅度都不過是萬分之二到萬分之三左右；十年後中國經濟走入低迷，財政窘迫，大量建商陷入倒閉危機，失業人口多到政府不再公布數據，全球供應鏈都在設法脫鉤或移出，當然更沒有理由。

第二，十年前服貿協議裡有許多行業本身就有國安顧慮（譬如陸海空運輸相關），不該開放給中國。十年後中國對臺灣的武力威脅日益加重，當然更沒理由要對敵人開放服務業的邊境，自己製造木馬屠城的危機。

第三，服貿協議裡有大量民生相關的行業和每個人的生活都密切相關，服務業也是臺灣最多年輕人從事的行業。十年前都有一旦開放，中國人大舉來臺工作，會以低價競爭來形成社會動盪，另一種國安風險。

十年後臺灣年輕世代本身就面臨更多更大的社會壓力，中國的年輕人失業卻多到政府不再公布數字，更沒理由再重啟服貿，讓更多勢必會以更低價競爭的中國人入境，嚴重影響到臺灣本地年輕人的工作機會、薪資，激化年輕世代的生存壓力。

第四，十年來中國在內地和香港都證明他們如何炒作出超巨大房地產泡沫，又如何破滅，造成多少以人民幣上兆計的債務危機，多少平民百姓斷尾樓的生存危機；十年後我們在防止重啟服貿之際，更要遏止把臺灣經濟鎖進中國，使這種情況在臺灣重演的可能，否則臺灣的年輕世代不只再談不上居住正義，連居住的本身都會陷入更深的危機。

郝明義指出，這次選舉，我們不能因為政黨之間的對立、煽動仇恨，就讓衝動縱容，使一些邪惡的野心、危險的木馬趁虛而入，任何政黨的治理都更嚴厲的監督與對話，找到解決問題的方法。但現實已經證明共產極權體制的野心、控制，與顛覆價值的手段。而一旦失去民主自由，就是萬刧不復的危機。

郝明義直言，臺灣人民應該更理性的守護疫情過後我們這個命運共同體的家園！

請務必站出來投票，守護臺灣的民主與安全！

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