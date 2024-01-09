坦言年輕人對居住議題不滿 賴清德：會讓大家看見希望

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支中華民國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統兩岸政策。（圖擷取自YouTube直播）

2024/01/09 12:08

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德今舉行選前國際記者會表示，對於日媒關注對房價、物價有何因應策略，賴清德坦言，台灣年輕人確實對居住議題、就業就學有許多不滿，政府相當重視，蔡英文總統也是歷來投資社會做最多的總統，未來他會持續加強推動，他也提出「國家希望工程」擴大社會投資、推動教育平權及居住正義等，跟年輕人站在一起，讓他們看見希望、追逐夢想。

賴清德表示，台灣跟全球一樣遭逢COVID-19的衝擊，雖然在全國民眾支持政府防疫下，我們受到的影響相對其他國家較少，總體經濟也有進步，但不諱言，在居住、就學就業方面，年輕人的確有許多不滿意，政府也很重視這個議題，所以蔡英文總統是歷年來投資社會做最多的總統，「不夠的部分，我會持續來加強」。

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賴清德說明，他提出「國家希望工程」，要建立公義永續的台灣、擴大社會投資，包括0-6國家一起養2.0、長照3.0，減輕三明治家庭的負擔，也會推動年輕人百億海外圓夢基金，鼓勵年輕人踏出國門增廣見聞；還有推教育平權，今年開始台灣國高中全部免學費，私立大學每年補助3萬5千元，家庭年收入70萬元以下公私立都補助每年2萬元、家庭年收入70萬至90萬元者，補助1萬5千元。

他也提出居住三政策，首先囤房稅2.0，以全國總歸戶避免房屋炒作，拉抬房價，讓房價趨於正常；二、青年安心成家計劃，把貸款額度從800萬提高到1000萬元，利息補貼由0.125再增加1碼到0.375；第三是推動社會住宅，蔡英文總統任內20萬戶，他要以8年為期規劃，總共30萬戶。

賴清德強調，蔡英文總統開始推動的社會投資，他會加強推動，跟年輕人站在一起，讓他們在這個國家可以看見希望，然後追逐夢想，也讓台灣得到年輕人的支持，國家可以更好。

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