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首頁　>　政治

韓國瑜私下跟柯文哲講什麼？陳佩琪︰兩人有特殊不為人知兄弟情誼

陳佩琪今天當起柯文哲的分身，現身高雄左營哈囉市場，向攤商及婆婆媽媽拜票。（記者葛祐豪攝）

陳佩琪今天當起柯文哲的分身，現身高雄左營哈囉市場，向攤商及婆婆媽媽拜票。（記者葛祐豪攝）

2024/01/09 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨不分區立委提名人韓國瑜到底支持誰？私下跟民眾黨總統候選人柯文哲講了些什麼？對此，柯文哲妻子陳佩琪今天在高雄受訪表示「不太知道」，但強調兩人私底下是很好的朋友，有特殊不為人知的兄弟情誼。

韓國瑜日前呼籲選票集中，指柯文哲是「空氣槍，非常熱鬧但不會贏」，柯文哲則回應可理解韓是受到很大壓力，私下跟他講的不一樣，引發外界討論。

陳佩琪今天當起柯文哲的分身，現身高雄左營哈囉市場，向攤商及婆婆媽媽拜票。媒體問她:「知不知道韓國瑜私下跟柯文哲講什麼？」

陳佩琪回說︰「我不太知道」， 柯主席已經4、5天沒回到台北，選前最後1週前半部在中南部，說實在也沒辦法再發Line通知，「不過他們本來私底下是很好的朋友」。

她說，以前曾寫過文章說「柯文哲跟韓國瑜一定有什麼特殊感情」， 柯當政治人物第一次把太太帶到人家家裡 ，「他很少把我帶去跟政治人物家人見面的，他第一次帶我下去，我也很驚訝!」

陳佩琪回憶，她當時不認識韓國瑜，問說︰「這個人是誰？為什麼要跟他見面？」 柯文哲則說他很贊同韓國瑜做事能力，也希望他到市府當顧問，辦公室都弄好了，結果被新潮流搞掉了，所以也覺得很對不起韓國瑜，就帶著她到雲林的維多利亞學校參觀。

陳佩琪說，所以她當時就寫說「他們有特殊不為人知的兄弟情誼」，但每個人都有自己的政黨立場，沒有辦法誰逼迫誰，用政策理念爭取廣大民眾支持，這是大家應該要做的事情。

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