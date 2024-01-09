賴清德：中國指定對象若當選 台灣不是選總統、是選特首

民進黨總統候選人賴清德今在國際記者會表示，這次中國介選最嚴重、無所不用其極，企圖利用「戰爭與和平」來建立親中政權，如果中國指定誰、誰就當選，那台灣不是在選總統，是在選特首，相信台灣人民會用神聖的選票阻止中國。（圖擷取自直播）

2024/01/09 11:51

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統及立委選舉在即，外傳中國解放軍昨天、今天在東海實彈演習，民進黨總統候選人賴清德今在國際記者會表示，這次中國介選最嚴重、無所不用其極，企圖利用「戰爭與和平」來建立親中政權，如果中國指定誰、誰就當選，那台灣不是在選總統，是在選特首，相信台灣人民會用神聖的選票阻止中國。

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今召開選前國際記者會，接受28國、128家外國媒體提問，朝日電視台詢問賴清德認為中國東海實彈演習是不是中國介選？有何目的？國會萬一沒過半會有什麼影響？蕭美琴如何在副總統一職發揮所長？

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賴清德表示，中國每次都會介入台灣大選，但這次最嚴重，文攻武嚇、經濟手段、認知作戰、假消息、威脅利誘等，無所不用其極，這次中國也很明顯運用「戰爭與和平」，企圖影響選舉，建立一個親中的政權，相信台灣人民會意識到中國的企圖，用手中神聖的選票、發揮民主的力量，阻止中國介入。

賴清德強調，因為如果中國介入成功，中國指定誰、支持誰那誰就當選的話，那台灣的民主就蕩然無存，那台灣就不是在選總統，就是在選特首了，就跟香港一樣。

針對國會過半的目標，賴清德說明，台灣第一次政黨輪替，歷來4任總統只有陳水扁總統執政那8年是朝小野大，當時他是立法院民進黨團幹事長，深知朝小野大在國政推動的不容易。他舉例說，當時台灣好不容易獲得美國小布希總統同意要進行對美軍購，清單中有1、20項武器，其中有3項非常重要，包含4艘紀德級驅逐艦、8艘潛水艇、12架P-3C反潛機，卻在國民黨主導下在立法院程序委員會被阻擋69次，不讓軍事採購排入議程討論，最後無疾而終。

賴清德表示，如果朝小野大再次發生，台灣面臨中國的挑戰，以及全球數位轉型、淨零轉型，甚至要解決國內重大問題都會非常困難，他身為民主進步黨黨主席、總統候選人，別無選擇，就是要全力以赴，不僅總統、副總統要高票當選，國會一定要過半，他會把國會如果沒有過半對台灣的衝擊和影響，跟全國民眾報告清楚，爭取他們的認同跟支持。

賴清德強調，在3組總統候選人中，他跟蕭美琴對台灣這塊土地有深厚感情、強烈使命感，且在內政、外交各個國政領域受過最完整訓練，也通過各種考驗，如果由他們領導國家，台灣可以很穩健的繼續往前走，不會有任何耽擱，他們代表的國家方向，就是信賴台灣、走入世界、迎向未來，絕對不會走回一個中國原則，鎖進中國這條老路。

他說，蕭美琴也曾任4屆立法委員、當過國安會諮詢委員，還有擔任駐美的大使，未來他會好好借重蕭美琴的專業，協助推動國政。

蕭美琴則表示，根據中華民國憲法，副總統的定位就是備位元首，所有任務都以總統授權為主，賴清德邀請她搭檔時提到，要借重她早年在基層經營、參選的經驗，以及國際外交事務累積的歷練，國際上的信任，包含很多國際友人對蔡總統的信賴，是長時間累積的成果，他們會帶著同樣的信任、長期累積的經驗投入未來工作，經營對外關係，確保台灣持續在全球經濟、供應鏈扮演關鍵角色，維持台灣強盛的經濟活力和競爭力，並接軌國際。

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