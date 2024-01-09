批馬英九荒廢國安、擋軍購 賴清德：和平不靠侵略者善意

賴清德強調，和平是唯一的選項，但要靠實力，不是靠侵略者的善意，在野黨主張的國家方向，和他與蕭美琴是截然不同的。（圖擷取自直播）

2024/01/09 11:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今召開選前國際記者會，面對外媒提及，前總統馬英九主張中國太強大、打仗永遠不會獲勝，不應以軍事手段應對兩岸局勢，賴清德回應，和平是唯一的選項，但要靠實力，不是靠侵略者的善意，西藏、新疆或香港都是實例；他批評，馬英九8年任內接受九二共識，將國防擺在次要、荒廢國安，還曾領軍阻擋台灣軍購案，由此可知在野黨主張的國家方向，和他與蕭美琴是截然不同的。

外媒提問時指出，他近期詢問馬英九如何面對中國威脅時，馬再次強調對話交流的重要性，主張無論如何自我防衛都無法與中國大陸打仗、也永遠無法獲勝，因為他們比我們強大太多，我們不該使用軍事手段應對兩岸局勢。

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賴清德回應，馬英九的回答，跟他過去在社會傳達的訊息其實相差不大，並重申自己跟蕭美琴會延續蔡英文總統過往深受國際肯定的政策，雙管齊下，和平無價、戰爭沒有贏家，和平是唯一的選項，只要對等尊嚴，台灣的門永遠都是開著，願意跟中國交流合作，促進兩岸人民的福祉，也藉此來穩定台海和平。

賴清德強調，我們對和平有理想，但不能有幻想，接受「一個中國」原則的主張不是真正的和平，沒有主權的和平就跟香港一樣是假和平，所以我們主張建立威懾力量、強化國防，包括軍事採購、強化國防自主，蔡英文總統領導之下，我們提高國防預算、義務兵役期恢復到1年，也跟美國跟國際進行各項交流合作，提升台灣保護國家的力量，並向國際社會傳達台灣保衛自己國家的決心。

賴清德提到，我們也不斷地強化經濟實力，面臨地緣政治變化、全球供應鏈重組，台灣要擴大產業優勢、站穩供應鏈，讓台灣的經濟不僅僅發展，還要有韌性，而且要更安全。我們也要跟國際社會加強合作，跟民主陣營肩並肩站在一起發揮威懾力量，「追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆，或現在的香港，都是很好的例子。」

賴清德批評，馬英九前總統過去8年的任內，接受九二共識，把國防、國安的工作擺在次要的地位，也因此荒廢我們國安力量；此外，民進黨第一次執政時，馬英九是國民黨主席，就是他領軍阻擋台灣的軍購案，由此種種可以看得出來，在國家的方向上，賴清德、蕭美琴主張的國家方向，跟在野黨國民黨所主張的國家方向是不同的。

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