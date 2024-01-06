侯友宜回防本命區：終結貪腐、走公平正義的道路

侯康配下午與黨籍新莊區立委候選人蔣欣璋（左2）合體大造勢。（記者羅沛德攝）

2024/01/06 18:29

〔記者許倬勛／新北報導〕大選黃金週造勢，國民黨總統候選人侯友宜回防本命區新北市掃街拜票，下午與黨籍新莊區立委候選人蔣欣璋在新莊體育館合體大造勢，現場湧進上萬藍營支持者，侯友宜發下豪語，他要終結所有的詐騙、貪腐、廢死與台獨，走一條公平正義的道路，呼籲選民集中選票，1月13日迎接勝利。

國民黨副總統候選人趙少康推薦蔣欣璋，大讚他學經歷優秀、從基層做起，發表的政見令人耳目一新，尤其是要把新莊變成第二個國家運動中心，如此優秀的青年必須要讓他進入國會，「新莊贏新北就贏，新北贏台灣就贏」。

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侯友宜壓軸登場，台下群眾鼓譟歡呼「凍蒜」、「總統好」，侯致詞說，選舉以來，民進黨鋪天蓋地造謠抹黑他，他這輩子若曾涉及非法、貪污，「有收受不法的任何一塊錢，現在馬上退選」，民進黨找不到他和趙少康的錯誤，就用最廉價的方式抹紅抹黑，還把新北市議長蔣根煌拖下水，教訓民進黨必須從新莊開始，從這裡開始翻轉、贏遍全台灣。

侯友宜說，民進黨新潮流吃東吃西，無法掩蓋黑金復辟就用中國介選來抹黑我們（國民黨），賴清德面對廢死問題掉頭就走，他是要保護加害者、還是要疼惜被害者？不能夠再讓民進黨騙取國家政權、對人民強取豪奪，讓不安的台獨走在路上，讓他和趙少康終結所有的詐騙、貪腐、廢死和台獨，終結失能的民進黨。

「侯趙配代表國民黨的改變」侯友宜說，他和趙少康是截然不同的兩人，他是基層出身的刑警，加入國民黨短短五年就能代表黨參選總統，趙少康過去經常在政論節目批評國民黨，但兩人卻組成搭檔，這在過去根本不可能發生。

侯友宜向群眾喊話，只有投給對的人才能找回平安、清廉及有人權的台灣，「我挺大家，大家來挺我，我們一起走，走一條沒有戰爭的平安道路，走一條公平正義的道路」侯說，他有信心一定會贏，在1月13日迎向勝利的終點。

藍營在新莊體育館造勢，侯友宜大進場。（記者羅沛德攝）

民眾揮舞國旗力挺侯友宜。（記者羅沛德攝）

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