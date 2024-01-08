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拉抬桃園小雞 鄭文燦從早到晚馬拉松式輔選3選將

鄭文燦一早回到桃園陪范綱祥車隊掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦一早回到桃園陪范綱祥車隊掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

2024/01/08 23:51

〔記者李容萍／桃園報導〕總統、立委選戰倒數，行政院副院長鄭文燦今（8日）回到桃園，陪同民進黨籍立法委員候選人范綱祥、彭俊豪、黃世杰進行馬拉松式的輔選行程，從早到晚跑透透，從北桃園跑到南桃園，包括站路口打招呼、徒步掃街、車隊掃街以及問政說明會助講等行程。

鄭文燦一早先是陪同第4選區立委候選人范綱祥站桃園區文中路口拜票，接續進行桃園區的車隊掃街，隨後轉往第3選區的中壢中平商圈陪同彭俊豪進行徒步掃街，之後再到第2選區的楊梅永美路和黃世杰一起徒步掃街，最後驅車赴黃世杰的問政說明會現場。

陪同彭俊豪徒步掃街時，在中平商圈理事長也是石頭里前里長劉柏成帶隊，沿路熱情的商家不斷拿出自家商品餵食鄭文燦和彭俊豪，還邀請他們進入店內吃肉丸，途經越南麵包店時，越南籍新住民則邀請兩人一起製作法國麵包，最後走到一間河粉店，越南籍的新住民老闆娘也熱情邀約共進晚餐。

在黃世杰的問政說明會上，鄭文燦除了向鄉親推薦黃世杰是國會新科立委第一名，堪稱桃園之光，並提到楊梅高山頂地區更往前一點的幼獅交流道，未來要打通到66快速道路，以及幼獅工業區要擴大，盼黃連任後繼續推動，「楊梅的未來不可限量，會有不同的發展」。

鄭文燦一早回到桃園陪范綱祥車隊掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦一早回到桃園陪范綱祥車隊掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到中壢中平商圈陪彭俊豪掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到中壢中平商圈陪彭俊豪掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到中壢中平商圈陪彭俊豪掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到中壢中平商圈陪彭俊豪掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到楊梅陪黃世杰掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到楊梅陪黃世杰掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到楊梅陪黃世杰掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

鄭文燦到楊梅陪黃世杰掃街拜票衝人氣。（賴清德競總辦公室提供）

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