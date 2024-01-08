桃市政見會》2選區聚焦航空城、SRF 黃世杰批對手當議員都堪慮

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第2選（楊梅、大園、觀音、新屋）4位選將全員到齊，左起為民進黨黃世杰、統促黨陳志豪、無黨籍王思玟、國民黨涂權吉。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/08 21:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委候選人公辦政見電視發表會今（8）登場，第2選（楊梅、大園、觀音、新屋）4位選將全員到齊，現任民進黨黃世杰與國民黨涂權吉在服務、航空城、SRF議題交鋒，無黨籍王思玟以新住民、年輕、無黨無派爭取認同，中華統一促進黨陳志豪狂批執政黨兩岸政策，他要做兩岸最重要的和平大使，籲厭惡藍、綠惡鬥的選民投給他。

涂權吉以出身基層、服務逾十年為訴求，是「看得到、找得到、作得到」的民代，提出農業、交通、司法、兩岸、社福、租稅等一系列政見，其中，他認為不適宜耕種的特定農地要解編、調漲凍漲已久的公糧價格、把水利會還給農民等，他強調，已響應雲林縣長張麗善調整公糧收購聯署，這就是用行動方式兌現承諾的表現。

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針對桃園航空城、SRF議題，他重申，會監督落實市長張善政同意給予航空城徵收戶的5大承諾、7大具體補償方案，並堅決反對SRF進駐觀音，當初以3家廠商以專案方式入園，沒有環評及公聽會，對觀音鄉親健康、空污有重大影響，一定會追蹤及徹查有無官商勾結，呼籲鄉親總統副總統支持侯康配、立委支持來自基層的他，讓他從中央與地方合作，為楊梅、沿海帶回更多建設。

黃世杰開頭以具體數據強調地方服務扎實，在立院質詢率百分百，多次被公民團體評鑑為優質立委，任期間至少爭取921億元回到地方建設，涵蓋社福、醫療、教育、交通；他強調，關於航空城徵收議題，跟團隊4年多來參與大小會議，持續跟徵收戶站在一起、爭取合理補償，也用具體行動包括質詢內政部，阻止桃市府強制點交尚未蓋好的安置街廓土地等；而SRF進駐爭議也是他主動在大潭召開說明會，成功讓經濟部接受他的建議，撤銷當初思慮不周的推薦函，反倒是桃科主管機關桃市府，至今仍未主動說明如何將3家廠商入園爭議解決。

他另以選舉公報政見做比較，批對手政見多半跟著黨意，缺乏地方建設舉體想法及願景，另以立院表現質疑對手議會質詢率僅41%，聯席審查明年度桃市府預算也只發言1分鐘，這樣的表現連作為楊梅議員都堪慮，更無法到中央為廣大鄉親發聲。

王思玟以無黨無派、台泰混血新住民出發，在基層感受人民的想法及聲音，提出爭取航空城補償費達到安置重建家園標準、推動選區觀光旅遊業等9項政見，強調自己的選舉沒有政黨奧援及經費，靠著一輛宣傳車、一個人、一支麥克風，希望大家能支持他。

陳志豪自曝上月才被調查局搜索，提告他違反反滲透法、選罷法，只是因為他長期在中國，最近也有很多里長甚至各黨各派都遭受到跟他一樣的待遇，批民進黨若不願人民到中國，何不直接大聲告訴人民，而不是一邊開放一邊約談、一手賺中國錢一手罵中國，他狂批執政黨兩岸政策及地方發展毫無進步，籲驗惡藍綠的選民支持他。

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