站台黃世杰催票 蕭美琴：台灣向前行要靠有經驗的司機

民進黨副總統候選人蕭美琴（左五）出席黨籍桃園市立委候選人黃世杰「與蕭美琴一起．女力挺世杰」造勢活動。（記者周敏鴻攝）

2024/01/05 11:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今上午前往桃園市楊梅區出席黨籍桃園市第2選區立委候選人黃世杰「與蕭美琴一起．女力挺世杰」造勢活動，她強調，大家都看過了影片「在路上」，都知道要找有經驗的司機，蔡英文總統累積了8年經驗，總統候選人賴清德在副駕駛座坐了4年，最熟悉路況，蔡傳承給賴，賴很清楚知道台灣要往哪裡走；車子要能往前走，油箱要加對、加滿油，民眾團結支持黃世杰，讓民進黨國會過半，車子才能順利前行。

蕭美琴說，她回台灣1個多月來，發現民進黨的支持者，都是基於台灣的愛，都希望台灣更好、更團結，而不是仇恨誰，更不希望台灣分裂，盼台灣的下一代面對世界時，可以更有信心與勇氣。

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「台灣繼續往前走的這條路上，難免遇到變局」，蕭美琴說，全世界經濟結構正改變，過去很多企業把台灣當成投資中國的跳板，但是現在大家都在找安全可信賴的科技，經過這次疫情之後，世界各國知道要進步少不了台灣，蔡英文政府過去8年來創造台商回流也讓外資也看好，就是最佳證明；全球地緣政治正在改變，中國與其他國家產生摩擦，我們不能假裝沒有看見，台灣應與其他國家一起合作，共同面對；台灣與世界各國相同，都面對全球性問題，包括疫情、氣候變遷等，而蔡英文政府也為此推動前瞻預算以補足缺水、缺電的問題。

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