桃市政見發表會》第4選區范綱祥自許誠信、專業 猛攻萬美玲買學歷

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第4選區（桃園67里）民進黨范綱祥主打誠信、專業、始終如一。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

2024/01/08 17:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委候選人公辦政見電視發表會今（8）登場，下午進行第4選區（桃園67里）。

民進黨范綱祥主打誠信、專業、始終如一，批對手國民黨現任立委萬美玲美國學士學歷是買來的；台灣國民黨甘乃迪認為桃園數十年不是藍就是綠，發展遠遠落後，呼籲選民換黨換人做做看。

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無黨籍黃明莉提出守護人民、幸福城市、和平繁榮、永續教育主軸，最後話鋒一轉，控訴她與丈夫多年來遭受吃案等不平待遇，因15分鐘時間到被切斷發言，至於萬美玲則未出席政見發表會。

她回應，范綱祥過去沒有政績，選舉沒有具體政見，為了炒作聲量、拉抬選情，不斷的抹黑造謠，令大多數市民反感，她重申學校是經教育部認可、畢業證書經外交部認證，經中選會審查確認無誤，准予刊登在選舉公報學歷欄上，也已取得政大行管碩士，所有學歷完全為真。

萬美玲競選總部再次重申，范先生身為法律人，對於選舉公報的法律適用是《公職人員選舉罷免法》， 主管機關是中央選舉委員會都搞不清楚，今為了達到選舉抹黑的目的，一再製造散佈假訊息，這樣的行徑有失美德。

首位發言的甘乃迪政見相當簡潔，向選民訴說他參選的動機，他說，桃園區數十年來，不是國民黨就是民進黨的立委，但桃園區發展遠遠落後其他鄉鎮，看看南崁、中壢等，尤其桃園後站猶如次等公民，選擇站出來參選，就是看不慣藍、綠的作為，請選民「換黨換人做做看，他們做不到的我來做，我就是最好的選擇」，他是真心要為民服務、為市民發聲，當選後將向中央爭取經費，改變桃園老舊巷道、城鄉風貌。

范綱祥開頭以誠信自許並反觀對手，他說，他的競選標語就是「誠信、專業、始終如一」，始終期待自己是誠實、講信用的政治人物，也相信自己有做到，4年前他決定參選立委時放棄議員連任，因為若選上恐導致議員席次空缺，雖然為了這個原則付出中斷政治慘痛代價，但也證明自己是誠信的政治人物；他再批萬美玲美國明尼蘇達州立曼徹普利敦大學學士學歷是買來的，是當時盛行的野雞大學，萬根本沒有出國讀書，語言能力受質疑、說不清念什麼科系，這個學歷卻使用了18年。

他強調，學歷不是最重要的，重點是會長期使用買來學歷的人，人格上有嚴重瑕疵，尤其萬還主打教育立委，對於學歷問題一再迴避，而他自己是扎扎實實取得學歷與專業證照，沒有一個是買來的，也因此他有自信能勝任立委，用專業為台灣、為桃園做事，未來要監督桃園捷運路網及鐵路地下化、爭取優質產業進駐桃園、優化生育環境、推動長照3.0、推動永續發展環境、司法改革並強化國防安全，希望未來的政治是專業、誠實、理性、進步的政治，期盼桃園區能選出專業的立委，而非會包裝而沒有能力的立委。

黃明莉向選民介紹她從小到大的學經歷，還是斐陶斐榮譽會員，她表示，從小就很認真念書，希望能服務社會，她以政見主軸為依據，認為九二共識就是維持現狀平衡，兩岸歷史同源，以此做為和平的基礎，並從各層面促進兩岸與美國的溝通合作及發展、續簽ECFA、有效規劃雙語教育等、推行工資住房積金及補貼、補償軍公教年金改革前的退休給付、引進美國分紅制度使人民不用付費就可得到應有的法律及賠償。

隨後她以「接下來兒童不宜，請大家不要憤怒及難過」，控訴她自己就是一個司法不公的受害者、倖存者，站出來是不想再有公民受到如此待遇，她說，自己曾是社會案件受害者卻被吃案，她與先生擔任教職時，皆曾受到不公不之事，需要新的轉型正義來揭開醜陋的世界。

她認為，桃園已有土木專長的市長，不需再有專長重疊的立委，選個律師當委員，不如讓每個人在需要時都有律師協助，另也批對手萬美玲是立院教育及文化委員會召委，有審核通過課綱委員的職權，卻在任內通過去中化的108課綱。

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第4選區（桃園67里）台灣國民黨甘乃迪認為，桃園數十年不是藍就是綠，發展遠遠落後，呼籲選民換黨換人做做看。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，第4選區（桃園67里）無黨籍黃明莉提出守護人民、幸福城市，和平繁榮、永續教育主軸，但最後話鋒一轉，控訴她與丈夫多年來遭受吃案、霸凌等不平待遇。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

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