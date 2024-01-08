被賴競總列十大造謠 趙少康否認詐騙再批「黃珊珊亂爆料」

國民黨副總統候選人趙少康（右3）到草屯鎮太清宮幫馬文君（右4）和游顥（右2）造勢。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/08 20:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨副總統候選人趙少康針對賴清德競總指趙少康把政見會當造謠平台，並列出十大造謠，趙少康下午在草屯鎮回應，他說的沒有一件是詐騙，是賴詞窮了，就亂說造謠。另針對黃珊爆料東森新聞台老闆曾向她提出「當侯副手」等建議，趙少康則斥黃「亂爆料」。

趙少康下午與國民黨南投縣第一選區立委候選人馬文君、第二選區立委候選人游顥等人，到草屯鎮太清宮參香後接受媒體聯訪時，針對賴清德競選總部指他把政見會當造謠詐騙平台一事回應，他列舉的都是事實，「他自己詞窮了，沒道理了，就亂說造謠」，還要賴針對他的質疑好好解答，不能用一句謠言就帶過。

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趙少康說，他舉的都是事實，像國軍有15.5萬人；像勞動基金收益不好，勞動部說收益很好，是史上第三好，但事實上依大盤操作勞動基金少賺9000億，根本少賺虧了很多錢都是事實，「他自己詞窮了就亂說別人造謠」。

媒體下午也對黃珊珊今天爆料，指東森新聞台老闆曾向她提議當侯友宜副手，或是參加新北市長補選一事詢問趙少康，趙少康只簡單地回應「東森老闆怎可能提議黃珊珊去當侯的副手！」，並指「料可以隨便亂爆一通，大家用智慧、常識判斷一下！」。

趙少康說他說的都是事實，何來詐騙、造謠？還說黃珊珊亂爆料。（記者陳鳳麗攝）

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