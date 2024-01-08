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陳建仁南投陪蔡銘軒車掃 巧遇趙少康、馬文君車隊

行政院長陳建仁（右）8日下午陪南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒（左）車隊掃街拜票，兩人都比出OK的手勢。（記者陳鳳麗攝）

行政院長陳建仁（右）8日下午陪南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒（左）車隊掃街拜票，兩人都比出OK的手勢。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/08 18:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院長陳建仁今天分別陪民進黨南投縣立委候選人蔡培慧、蔡銘軒車掃，下午在草屯鎮車隊出發前表示對選情很有信心，而在市區車掃時巧遇國民黨副總統候選人趙少康車隊，雙方相遇時皆揮手打招呼，車隊交錯過程平和。

人稱「大仁哥」的行政院長陳建仁，下午與民進黨南投縣第二選區立委候選人蔡培慧車掃結束，即趕到位在南投市與草屯鎮交界處的台電南投區營業處，與第一選區立委候選人蔡銘軒上宣傳車，展開草屯鎮區的車隊掃街。

陳建仁在出發前表示，對此次的總統副總統和立委選情都很有信心，獲知國民黨副總統候選人趙少康也會在草屯市區掃街時，好奇地問：「雙方車隊會遇到嗎？」，有媒體記者回應「應該不會遇到！」，沒想到車隊出發不久，即在虎山路與趙少康、馬文君車隊相遇，陳建仁與趙少康均展現風度朝對方揮手致意，而雙方麥克風手也照常廣播。

陳建仁與蔡銘軒的車隊在路上，有不少民眾在路邊向其揮手，也在停等紅燈時，有民眾搖下車窗跟陳建仁比「2」，陳建仁則向該民眾深深鞠躬，讓該民眾大為感動，後來頻打電話跟親朋好友轉述此事。

行政院長陳建仁和蔡銘軒車隊（面向鏡頭），與趙少康和馬文君車隊（ 紅圈處）在草屯鎮虎山路相遇。（圖擷自蔡銘軒直播影片）

行政院長陳建仁和蔡銘軒車隊（面向鏡頭），與趙少康和馬文君車隊（ 紅圈處）在草屯鎮虎山路相遇。（圖擷自蔡銘軒直播影片）

國民黨副總統候選人趙少康與立委候選人馬文君車隊（面對鏡頭），與行政院長陳建仁和立委候選人蔡銘軒車隊（背對鏡頭）在草屯鎮市區巧遇，兩人皆有風度地揮手。（國民黨南投縣黨部提供）

國民黨副總統候選人趙少康與立委候選人馬文君車隊（面對鏡頭），與行政院長陳建仁和立委候選人蔡銘軒車隊（背對鏡頭）在草屯鎮市區巧遇，兩人皆有風度地揮手。（國民黨南投縣黨部提供）

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