蔡銘軒埔里造勢 郭璽跪求鄉親支持

郭璽激動下跪，籲選民票投南投立委候選人蔡銘軒（右二）。 （記者佟振國攝）

2024/01/08 05:30

批馬文君收佣金、回扣 馬：已涉誹謗 會對郭璽提告

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒昨晚於埔里鎮舉行造勢晚會，高雄市立委候選人郭璽現場再爆國民黨立委候選人馬文君都在搞軍火、收佣金與回扣，並當場下跪，哽咽呼籲鄉親支持蔡銘軒。

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選前超級星期天，蔡銘軒全力搶攻烏溪線草屯、埔里兩大票倉，上午由六都議員戴瑋珊等人陪同至草屯大觀市場拜票，呼籲草屯鄉親大團結，拔掉不適任的國民黨立委馬文君，將好「蔡」送進國會。

蔡銘軒在埔里仁愛公園舉行造勢晚會，邀前農業部長陳吉仲、不分區立委候選人王義川及高雄市立委候選人郭璽到場助講，王義川、郭璽痛批馬文君是賣國立委，要求選民下架她。

郭璽說，韓國媒體指潛艦資料就是台灣一位親中立委提供，想必大家都知道是誰，台下群眾則喊是馬文君，郭璽呼籲民眾不要再讓這種人進國會，否則未來四年不知道會再出賣台灣多少次。

郭：他曾送馬佣金、選舉經費

郭璽也直指馬文君一直在搞軍火，收佣金、回扣，而曾送馬文君佣金、選舉經費的就是他，郭璽愈講愈激動，呼籲鄉親支持年輕人蔡銘軒，不像她是「老女人」，只會吃得「肥成那樣」，甚至突然下跪，語帶哽咽向鄉親拜託支持蔡銘軒，一定要讓他當選。

馬文君則回應郭璽的指控毫無根據，已涉及誹謗與意圖使人不當選，會採取司法途徑對郭璽提告，針對郭璽等人在潛艦案涉及嚴重弊端，呼籲檢調司法應該趕快徹查，至於其人身攻擊、侮辱女性的言論，邀請這種人登台的候選人、政黨則交由社會公評，女權鬥士范雲又在哪裡？

2024立委選舉

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