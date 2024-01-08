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首頁　>　政治

籲共機選前一週不要來、共機還是來 趙少康︰至少敢講敢要求

趙少康至台中市為國民黨立委候選人黃健豪站台。（記者蘇金鳳攝）

趙少康至台中市為國民黨立委候選人黃健豪站台。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/08 14:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨副總統候選人趙少康昨天公開呼籲中國軍機不要飛來，但中國軍機還是照飛，趙少康今天受訪表示，他昨天是有跟國台辦喊話，但至少他們敢講，「我敢要求」，其他兩組候選人敢要求，敢講嗎？他不止要中國軍機選前不要飛來，選後當然也不要飛來；但是若是賴蕭配當選，不要等520，兩岸風雲就會緊張，呼籲台灣人民要想清楚。

趙少康與中市長盧秀燕今天陪同國民黨中市第五選區立委候選人黃健豪車掃，而昨天趙少康呼籲中國軍機選前一週不要飛來，但中國軍機還是飛來，對此，趙少康受訪表示，他我跟國台辦喊話，國台辦還跟軍方解放軍去溝通，但會不會如此快，他很懷疑？但至少他們敢講、敢要求，其他兩組候選人敢要求，敢講嗎？至少態度及立場要表達，非常重要，對方如何反應無法控制，至少他們對於該講話還是要講，這是他們的立場。

至於蕭美琴質疑趙的說法是選後可以來嗎？趙少康強調，選後當然也不要來，至少這一週讓大家安靜平和的選舉。

趙少康強調，選後當然希望中國軍機還是不要來，當然要看誰當選，誰當選不當選差很遠，如賴蕭當選，他當然希望不會，不要等520總統就職，兩岸風雲就會緊張，呼籲台灣人民要想清楚，希望和平還是戰爭？希望台灣的前途是確定還是不確定？希望台灣的未來是安定還是風險，選民自己做明智的決定。

趙少康強調，若賴蕭當選。兩岸就會緊張。（記者蘇金鳳攝）

趙少康強調，若賴蕭當選。兩岸就會緊張。（記者蘇金鳳攝）

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