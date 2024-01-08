柯文哲說韓私下講的不一樣 趙少康：現在不同 韓國瑜公開支持侯康配

趙少康和黃健豪車掃。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/08 16:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨副總統候選人趙少康與中市長盧秀燕今天聯手為中市五選區黃健豪車掃造勢，對於柯文哲說韓國瑜有私下談話及柯文哲為國民黨小雞錄支持影音是否形成有「棄侯保柯」局勢，對此，趙少康表示私下的話如何查證，而韓國瑜已公開表態支持侯趙配，韓粉也歸隊了，國民黨從未如此團結；至於傳出有「棄侯保柯」，他強調，「選民會明智的決定」

中市長盧秀燕更補充指出，韓國瑜是重信譽的人，都一再呼籲支持者把選票集中支持侯趙配，而且是公開的，而且有聲有影，韓國瑜已登高一呼支持侯趙配，已公開發出召集令，集中選票支持侯趙配；至於柯文哲為藍營小雞錄支持影音，別人幫國民黨的小雞，讓國民黨立委候選人能高票當選，國民黨歡迎，而且多多益善。

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國民黨今天在台中市舉行造勢晚會，趙少康、盧秀燕及台北市長蔣萬安以接力的方式為中市六選區的立委候選人黃健豪車掃，趙少康表示，台中市對我們選舉很重要，北南票數希望平衝，中部贏就贏，中部非常重要。

對於近日韓國瑜說要沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜一事，柯文哲則對外表示韓國瑜私下不是如此說，同時，柯文哲幫國民黨小雞錄支持影音，還傳出「棄侯保柯」；對此，趙少康表示，柯文哲的支持者，選總統願意支持侯康配歡迎，國民黨立場很清楚，至於對傳出「「棄侯保柯」有無因應之道？沒有什麼好因應，選民會明智的決定，但他認為網路上有很多假消息，而且還在流竄假民調，政府一愁莫展，應要處理。

趙少康並表示，柯文哲一講他跟韓國瑜私下有什麼對話，私下真的不重要，公開才重要，蔣介石日記罵很多人，連胡適都罵，但公開對胡適很客氣，還讓他當中研院院長，政治人物公開才重要，私下跟誰好不好，跟誰講什麼，都不重要，有種就公開講，公開沒講都不算，「我也可以講韓國瑜私下跟我講很多柯文哲 一堆事情」，但這些如何查證，講這有何意義，公開才算數，公開才重要。趙少康表示，他沒有要求柯公開講，嘴在他臉上，他愛如何講是他的事。

趙少康並表示，韓粉已歸隊且都上台表態，韓粉應該已經歸隊，他並強調每一個人講話都有階段不同，不能拿以前的話拿來用，現在已經不一樣，國民黨從未如此團結過，韓國瑜已在多次場合講支持候康配。

盧秀燕表示，所有人支持要小雞立委候選人不管誰都歡迎，只要讓他們當選，國民黨的立委候選人及競總非常堅定唯一支持侯趙配，但是別人幫藍營小雞，讓他們高票當選，非常歡迎多多益善。

趙少康、盧秀燕合力為黃健豪輔選。（記者蘇金鳳攝）

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