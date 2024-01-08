賴品妤爆廖先翔家族停車場涉占國有地 無辜民眾莫名挨告「竊佔罪」

民進黨新北市立委賴品妤（左二）等人今天（8日）召開記者會爆料，有民眾向廖先翔家族租用停車位卻莫名被告竊占罪。賴品妤公布「廖家弊案受害者專線」（02）26902345，她呼籲受害者勇敢站出來。同時，賴品妤也呼籲廖先翔應兌現政治承諾退選。（賴品妤競選總部提供）

2024/01/08 09:48

〔記者俞肇福／新北報導〕爭取連任的民進黨新北市立委賴品妤等人今天（8日）召開記者會爆料，有民眾向國民黨新北市立委候選人廖先翔家族租用停車位卻莫名被告竊占罪，這才驚覺廖家侵占國有地，還騙他承租長達近10年，廖家無本套利賺飽飽，自己卻成了代罪羔羊。賴品妤公布「廖家弊案受害者專線」（02）26902345，與受害者站在一起，她呼籲受害者勇敢站出來。同時，賴品妤也呼籲廖先翔應兌現政治承諾退選。

廖先翔：不會迴避、雙標 會請家人全力配合改善

對於賴品妤的指控，廖先翔表示，「針對家人違規的問題，一開始的態度就很明確，不會迴避、不會雙標，並請家人全力配合改善。至於看板的部分，經提告賴品妤已經心虛將單獨指控我（廖先翔）個人的看板撤除，要退選的是誰已經很清楚了」。

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廖先翔說，賴品妤這麼關心停車場，不如好好的了解汐止，不要再讓汐止的馬路變停車場，讓汐止的民眾一直塞在路上。

賴品妤服務處法律諮詢律師江皇樺表示，上週接到一名職業為工人的民眾陳情，他在2014年以一年2萬元的租金向廖先翔家租用茄苳路停車場車位停放工作用車；後卻在2022年莫名收到地檢署傳票，被以「竊佔罪」提告，才驚覺租了近10年的車位竟然竊占了國有地。

江皇樺指出，好在該民眾於2021年時有主動要求簽租用契約，所以後來獲得不起訴處分。直到近期因週刊爆料廖家惡行曝光，地檢署開始偵辦，他又被以證人的身分傳喚。

新北市議員林秉宥說，整座停車場有87個停車格，約牟取到5000萬犯罪所得。另外，新台五線部分的公路局國有地在2014年交由新北市府維管，侯友宜與市府就是在包庇廖先翔家族。

林秉宥說，從11月週刊爆料至今，廖先翔多次謊稱「他們完全沒占到國有地，車子停放到國有地是車主的事」。然而現在連租約都出來了，廖先翔家族把侵占的國有地拿來租給民眾，真的是非常貪婪卑鄙。

賴品妤表示，這位民眾真的非常無辜，他被收取高於行情價的租金，足足繳了將近十年，結果莫名其妙的挨告；差點被上「竊佔國有地的重罪」，因他當初有強力要求必須簽契約，最後以不起訴告終。

賴品妤說，這並不只是個案，占用國有地的停車格約有35格，歷年來恐超過百位無辜受害者。

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