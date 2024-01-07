喊再拒絕韓國瑜一次！賴清德：國會要過半 高雄是關鍵

賴清德呼籲高雄鄉親再拒絕韓國瑜一次。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 23:29

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕民進黨總統候選人賴清德今晚指出，高雄人對韓國瑜最了解，4前年罷免他，希望這次也能拒絕韓國瑜當立法院長、讓他三振出局，他強調民進黨總統副總統要衝高票、在國會要拚過半，高雄是關鍵。

賴清德說，今天超級星期天再來高雄，因為這裡是民主城市，選舉最關鍵時刻再次懇求高雄鄉親發揮民主精神，一起拉票、固票、出來投票，確保最後勝利。

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他表示，感謝大家8年前、4年前選對的人，支持蔡總統領導全國人民走對的路，8年來也有很多成果，包括台灣經濟脫離對中國依賴、台灣走向進步改革道路、以及走入國防自主。

他也提到《在路上》短片，形容蔡英文車開得很穩、領導國家很穩健，現在把鑰匙交給他得蕭美琴，強調自己開車一樣很穩，邀請大家一起上車一起拚。

賴清德提到未來跟蕭美琴會用三個團結帶領台灣繼續向前，民主力量要團結、國家朝野要團結、民主陣營要團結，讓世界堅定信賴台灣，讓台灣成為世界的台灣。

他進一步提到總統主要是握著方向盤，立法院才是引擎 ，支持民主人數足夠，引擎才有力量、才能推動國家進步；如果民進黨過半，由藍白掌握國會，他們不會理性監督，會杯葛、會扯後腿，即便賴蕭當選，推動國家政策也將遭遇困難，國防自主努力可能全數白費，高雄發展也一樣。

賴清德提醒國民黨跟民眾黨曾提及，如果藍白國會過半，韓國瑜就是立法院長，而高雄人對韓國瑜最了解，4前年拒絕罷免他 ，希望能再度拒絕韓國瑜一次，拒絕韓國瑜當立法院長、讓他三振出局。

他強調，民進黨總統副總統衝高票、國會要過半，高雄都是關鍵，希望總統拚百萬票、高雄立委八仙過海，誠懇請託大家1/13出門投票。

他說，賴蕭準備好了，會用希望、信心、勇氣爭取最後勝利，也敬請高雄鄉親做後盾，一起為台灣民主、後代子孫、世界的台灣投下神聖一票。

賴清德向高雄鄉親喊話，希望衝刺百萬得票、八席立委全壘打。（記者李惠洲攝）

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