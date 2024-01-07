藍綠白決戰南台灣！蔡英文：高雄要衝全國最高票

藍綠白選前最後星期天，都到高雄大造勢，蔡英文喊話高雄要衝全國最高票。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 23:14

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今晚在民進黨選前黃金週造勢晚會高雄場上指出，為何黃金週最後一場到高雄，因為陳其邁市長說，高雄要衝全國最高票。

蔡英文指出，選舉剩6天，屆時台灣將用選票決定未來，決定能不能繼續走在對的路上，開台灣這台車真的很不容易，一路上遇到很多困難顛簸，還好有賴清德在副座導航、有台灣人作伴，雖不好走，仍會勇敢堅定向前。

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她提到自己做隊三件事，分別為建設國家、壯大台灣；照顧人民、穩健財政，以及堅守民主、走向世界，強調台灣走向世界這條路絕不回頭，今年520她就畢業，但台灣要繼續前進，謝謝高雄市民這8年來跟她一起創造蔡英文路線，她覺得當台灣總統很光榮，也充滿感激。

蔡英文認為，好不容易留下更好的台灣，把台灣帶到世界舞台，這8年努力不能白費，未來賴蕭會繼續帶領台灣走對的路。

她強調，民主路禁止迴轉，不能走回頭路，希望大家支持賴蕭，讓台灣一直走向世界，而總統副總統是掌握方向盤 採油門的人，國會則是引擎，希望民進黨國會要過半、民進黨高雄8席立委全部成功連任或接棒，高雄要開出百萬票，讓台灣繼續走對的路，讓高雄繼續進步發展。

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