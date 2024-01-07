陳昭姿高雄助講柯文哲！喊話綠營朋友「回來吧 別再含淚投票」

民眾黨不分區立委候選人陳昭姿晚上7時上台助講，向綠營朋友喊話，別再含淚投票，「跟著陳昭姿回來吧！」（民眾黨提供）

2024/01/07 23:07

〔記者黃靖媗／高雄報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今（7日）晚於高雄鼓山舉辦大型造勢，獨派色彩濃厚的民眾黨不分區立委候選人陳昭姿在晚上7時上台助講，向綠營朋友喊話，別再含淚投票，「跟著陳昭姿回來吧！」，並率領現場民眾高喊「白色執政、品質保證」。

陳昭姿表示，他們把民進黨從不成氣候栽培到團結在野、完全執政，民進黨已非常強壯、不再弱小，不需要他們的扶持，她呼籲綠營朋友應檢視初衷，「綠色執政、品質保證」呢？人民薪水有提升嗎？買得起房子嗎？民進黨講好的言論自由呢？她痛批，「今年4月7號你們（民進黨）有什麼臉皮去紀念鄭南榕？」。

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陳昭姿也說，當她聽到柯文哲說「清廉、勤政、愛鄉民」時，不禁流下眼淚，這7個字已經離他們過去支持的政黨很遙遠。

陳昭姿表示，他們必須把清廉、正直、沒有包袱的柯文哲送進總統府，「綠營朋友們回來吧，不要再含淚投票了，跟著陳昭姿回來吧」。

針對高雄市前市長韓國瑜昨稱柯文哲是空氣槍，黃國昌致詞時表示，「我們不是空氣槍，我們是這朵小草」，代表台灣的生命力，曾被國民黨糟蹋、正被民進黨傷害，但小草從未屈服、放棄。

黃國昌喊話，一株株小草已經連結成大草原，這個草原會從高雄蔓延至台北、蔓延至凱達格蘭大道上，並把柯文哲送進總統府，他強調，柯文哲不是一個人，而是一個信念、價值、期待，終於可以看到台灣有機會擺脫藍綠惡鬥的泥淖，且終於有機會讓台灣民主再次有新生的機會。

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