柯文哲台中造勢 黃國昌諷賴清德只剩1張「抗中保台」悲傷牌

民眾黨不分區立委提名人黃國昌說，他聽完賴清德今晚在台中所有演講，「只有滿滿的哀傷」。（記者黃旭磊攝）

2024/01/06 23:07

〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨台中Team KP造勢大會今晚7點起在大里振坤宮廣場舉行，柯文哲競選總幹事、民眾黨不分區立委提名人黃珊珊宣布現場突破3萬5千人到場，而同為不分區立委提名人黃國昌致詞稱，賴清德今晚也來到台中，他負責任的聽完賴清德所有演講，「只有滿滿的哀傷」，民進黨走到選戰最後一週，只剩下一張悲傷牌叫做「抗中保台」。

黃國昌說，賴清德今晚也來到台中（豐原區鎮清宮），自己負責任的聽完賴清德所有演講，只有滿滿的哀傷，民進黨推出這位候選人走到選戰最後一週，只剩下一張悲傷牌叫做「抗中保台」，一個選舉選到蒼白無力，是執政黨的悲哀更是大家共同的悲哀。

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黃國昌以「戰神」姿態上台助講，台下支持者狂搖「太離譜了」旗幟，齊聲高喊「太離譜了」、拿出D槽來下架藍、綠兩黨，把柯文哲送進總統府。

黃國昌說，選戰邁入最後7天，我們要做得不只是把柯文哲送入總統府，七天後要做的是贏回你們的國家，曾經現在執政黨告訴我們「人民才是國家主人」，當人民給他們機會與權力，卻選擇辜負大家的託付、背叛人民期待，這次我們要把國家贏回來。

黃國昌表示，民進黨會繼續透過分化撕裂社會，企圖繼續拿到權力、贏得選戰，面對奧步要用愛與溫暖團結國家，而要贏得不是只有這場選戰，要贏的是這個國家，1月13日是台灣人民的選擇，「當國、民兩大黨還在想誰要做立法院長，只有民眾黨柯文哲在想國家治理」。

黃國昌強調，只有柯文哲一步一腳印蓋出社會住宅，當國、民兩黨還在吵誰借的錢必較少，只有柯文哲當台北市長，還了最多債，誰的心裡才有這個土地，當柯文哲站在前面就要送他進入總統府，就要義無反顧，1月13日創造歷史改變台灣。

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